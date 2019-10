Spotkanie premiera z przedstawicielami Polskiego Związku Piłki Siatkowej

Szef rządu wspomniał także udany występ lekkoatletów w zakończonych w niedzielę mistrzostwach świata w Dausze i zapewnił, że rząd dalej będzie inwestował w infrastrukturę oraz wspierał rozwój młodzieży i sport. Polska reprezentacja piłki siatkowej na tegorocznych Mistrzostwach Europy zdobyła brązowy medal. To kolejny wielki sukces Biało-Czerwonych. Kadra narodowa po raz kolejny nie zawiodła polskich kibiców. Pod okiem trenera Vital Heynena na początku poprzedniego roku awansowała do turnieju finałowego Ligi Narodów 2018, a na mistrzostwach świata 2018 obroniła tytułu mistrza. Polska sportowa daje radość i budzi dumę – podsumował premier.

