А. Кутепов: В дорожно-строительной сфере остались вопросы, требующие дополнительного детального обсуждения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол» на тему «О мерах по совершенствованию правового регулирования архитектурно-строительного проектирования при строительстве и реконструкции автомобильных дорог».

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга провел «круглый стол» на тему «О мерах по совершенствованию правового регулирования архитектурно-строительного проектирования при строительстве и реконструкции автомобильных дорог».

«Сегодня мы с Вами собираемся в этом зале для обсуждения «болевых точек» дорожно-строительной отрасли не в первый раз. Предыдущая встреча состоялась 28 мая текущего года. Напомню, что в ходе заседания предыдущего «круглого стола» мы заслушали информацию первого заместителя Министра транспорта Иннокентия Алафинова и заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Игоря Костюченко о промежуточных итогах реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также обсудили основные проблемы, тормозящие инфраструктурные стройки», — сказал Андрей Кутепов.

«Круглый стол» на тему «О мерах по совершенствованию правового регулирования архитектурно-строительного проектирования при строительстве и реконструкции автомобильных дорог»

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Андрей Кутепов

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«Круглый стол» на тему «О мерах по совершенствованию правового регулирования архитектурно-строительного проектирования при строительстве и реконструкции автомобильных дорог»

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«Круглый стол» на тему «О мерах по совершенствованию правового регулирования архитектурно-строительного проектирования при строительстве и реконструкции автомобильных дорог»

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«Круглый стол» на тему «О мерах по совершенствованию правового регулирования архитектурно-строительного проектирования при строительстве и реконструкции автомобильных дорог»

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«Круглый стол» на тему «О мерах по совершенствованию правового регулирования архитектурно-строительного проектирования при строительстве и реконструкции автомобильных дорог»

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«Круглый стол» на тему «О мерах по совершенствованию правового регулирования архитектурно-строительного проектирования при строительстве и реконструкции автомобильных дорог»

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«Круглый стол» на тему «О мерах по совершенствованию правового регулирования архитектурно-строительного проектирования при строительстве и реконструкции автомобильных дорог»

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Сенатор отметил, что по результатам обсуждения Комитетом СФ утвержден итоговый документ «круглого стола», который содержит рекомендации профильным органам государственной власти, и проинформировал о принятых мерах.

«Принят Федеральный закон, устанавливающий четкий порядок действий при корректировке ранее утвержденной проектной документации, наделяющий заказчика правом определять необходимость прохождения повторной экспертизы при внесении изменений в проектную документацию», — сообщил Андрей Кутепов.

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Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России подготовлен проект федерального закона, направленный на корректировку Градостроительного и Земельного кодексов в целях совершенствования порядка предоставления технических условий, необходимых для осуществления архитектурно-строительного проектирования — устраняются излишние требования при подключении к сетям инженерно-технического обеспечения. Министерством транспорта России подготовлен законопроект, который совершенствует правоотношения, возникающие между владельцами автомобильных дорог и владельцами инженерных сооружений, сказал сенатор.

Андрей Кутепов добавил, что РОСДОРНИИ разработан проект плана работ по созданию единой Федеральной системы весогабаритного контроля и совершенствованию системы проектирования дорожных одежд с учетом движения тяжелых транспортных средств.

«Безусловно, хорошей движущей силой в решении имеющихся в отрасли проблем стало заседание Государственного совета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения, которое состоялось 26 июня 2019 года. По итогам Госсовета утвержден перечень поручений Президента РФ. Однако, несмотря на принятые меры, в дорожно-строительной сфере остались нерешенные вопросы, которые потребовали дополнительного, более детального обсуждения в рамках сегодняшнего «круглого стола»», — указал Андрей Кутепов.

Сенатор уточнил, что, в первую очередь, к таким вопросам относится несовершенство порядка организации и проведения экспертизы проектной документации при строительстве и реконструкции автомобильных дорог, в том числе процедур сбора исходно-разрешительной документации и межведомственных согласований. Также необходимо определить правовой статус рабочей документации на объект капитального строительства и уточнить в связи с этим предмет государственного строительного надзора.

Заказчику нужно предоставить право выделять отдельные этапы строительства объекта капитального строительства без проведения повторной экспертизы проектной документации, полагает сенатор. Он также отметил наличие взаимных противоречий норм Технического регламента «Безопасность автомобильных дорог» и Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.

Остаются неурегулированными вопросы, которые приводят к существенному увеличению сроков строительства и реконструкции автомобильных дорог

С основным докладом выступил статс-секретарь – заместитель Министра транспорта РФ Дмитрий Зверев. Он отметил, что в настоящее время остаются неурегулированными вопросы, которые приводят к существенному увеличению сроков строительства и реконструкции автомобильных дорог и дополнительным затратам. В первую очередь из‑за этого возникают сложности при реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

В настоящее время совместно с профессиональным строительным сообществом идет работа по ведению самостоятельных стадий проектирования проектной документации и рабочей документации. Нужно установить возможность проверки соответствия построенного объекта капитального строительства требованиям именно рабочей документации, подчеркнул он. Соответствующие предложения сформированы Минтрансом, внесены в Минстрой и находятся на межведомственном согласовании.

Дмитрий Зверев затронул вопрос ценообразования дорожной отрасли. «Назрела объективная необходимость скорейшего перехода к ресурсной модели определения сметной стоимости, в основу которой должен лечь релевантный уровень цен на строительные ресурсы в регионах».

В дискуссии приняли участие и. о. директора Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ольга Дашкова, представители Министерства транспорта, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерства природных ресурсов и экологии, других профильных ведомств, региональных органов государственной власти, эксперты.

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