Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации.

Состоялось заседание Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации. Мероприятие провел председатель Комиссии, член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков. ПушковАлексей Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пермского края

Заседание Временной комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации

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Алексей Пушков

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Елена Афанасьева и Александр Михайлов

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Белан Хамчиев

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Заседание Временной комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации

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Франц Клинцевич

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Андрей Шевченко

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Заседание Временной комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации

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Белан Хамчиев и Франц Клинцевич

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Алексей Волин

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Алексей Пушков

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Темой для обсуждения стал переход на цифровое вещание с 14 октября текущего года финальной четвертой группы, состоящей из 21 региона. Среди них — Астраханская, Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Калужская, Курская, Ленинградская, Мурманская, Оренбургская, Псковская, Саратовская, Челябинская области, а также Забайкальский край, Санкт-Петербург, республики Алтай, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Крым и город Севастополь.

Алексей Пушков отметил, что цифровизация телевидения – важная часть цифровизации экономики в России. Он напомнил, что до начала данного процесса полтора года назад существовали опасения по поводу этого перехода и отключения аналогового сигнала. Это было связано, в том числе, с огромной территорией страны и возможными техническими проблемами. «Однако все прошло гораздо лучше, чем ожидалось», — сказал сенатор.

Это одна из крупных и успешных правительственных кампаний, которая требовала технического переоборудования

По словам Алексея Пушкова, на всех этапах уровень проработки вопроса был очень значительным. «Это одна из крупных и успешных правительственных кампаний, которая требовала технического переоборудования, широкого осведомления людей, подключения волонтеров и выделения средств на помощь ветеранам и льготникам», — подчеркнул парламентарий.

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Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин в своем выступлении отметил, что первые три этапа подключения регионов к цифровому телевещанию прошли беспроблемно. «Сейчас, за три дня до отключения аналоговых федеральных телеканалов в двадцати одном регионе четвертого этапа, мы считаем уровень готовности крайне высоким», — сообщил он.

Алексей Волин рассказал о ходе подключения цифрового телевещания в разных регионах страны. По его словам, на четвертом этапе было выявлено 236 тыс. домохозяйств, которые находились вне зоны цифрового охвата. Сейчас неподключенными остаются менее 10 тыс. из них, и это число сокращается.

Заместитель Министра отметил, что приобретено 560 тыс. цифровых телевизионных приставок для тех, кто в них нуждается. На помощь льготникам заложено 960 млн руб., проводится работа с ветеранами. Подготовлено также 20 тыс. волонтеров, которые оказывают помощь в настройке оборудования, функционируют федеральная и региональные телефонные «горячие линии».

«Кроме того, во всех регионах четвертого этапа созданы штабы по переходу на цифру, которые решают социальные, финансовые и организационные вопросы», — подчеркнул Алексей Волин.

В заседании приняли участие представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Амурской области Иван Абрамов, АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области представители в СФ от исполнительного и законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия Мухарбек Барахоев БарахоевМухарбек Ойбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Ингушетия и Белан Хамчиев, ХамчиевБелан Багаудиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Смоленской области Франц Клинцевич, КлинцевичФранц Адамовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области Алексей Кондратьев, КондратьевАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Курской области Александр Михайлов, МихайловАлександр Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Курской области представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края Сергей Михайлов, МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края представители в СФ от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области и Елена Афанасьева, АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области а также представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан Ирек Ялалов. ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан

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