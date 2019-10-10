Владимир Путин прибыл в Ашхабад

Source: President of Russia – Kremlin

Глава Российского государства встретится с Президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым Бердымухамедов Гурбангулы МяликгулыевичПрезидент Туркменистана и примет участие в заседании Совета глав государств СНГ Краткая справка Содружество Независимых Государств (СНГ) .

На саммите СНГ лидеры обсудят наиболее актуальные вопросы развития Содружества. Планируется подписать ряд документов, в том числе Декларацию по стратегическому экономическому сотрудничеству стран СНГ.

Важной темой встречи станет подготовка к празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Лидерам предстоит согласовать Обращение к народам стран Содружества и мировой общественности, призванное продемонстрировать единство оценок стран СНГ решающей роли СССР в разгроме фашистской Германии, общего понимания о недопустимости попыток пересмотра истории и героизации нацизма.

Кроме того, на саммите будет обсуждаться Программа сотрудничества стран СНГ в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма на 2020–2022 годы.

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