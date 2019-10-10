Встреча с главой Нижегородской области Глебом Никитиным

Source: President of Russia – Kremlin

В рамках рабочей поездки в Приволжский федеральный округ Владимир Путин встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным Никитин Глеб Сергеевичгубернатор Нижегородской области .

Ранее в этот день в Нижнем Новгороде глава государства провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, выступил на пленарном заседании Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», встретился с руководителями международных спортивных организаций, кратко побеседовал с победителями Всемирной летней универсиады 2019 года и присутствовал на презентации телеканала «МАТЧ! Страна».

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