В Кабардино-Балкарской Республике государственный служащий привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение законодательства о противодействии коррупции

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что в министерстве строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики один из государственных гражданских служащих представил недостоверные сведения о доходах, полученных в 2018 году. Так, размер дохода, полученного в отчетном периоде, занижен на 127 тысяч рублей.

По результатам рассмотрения представления прокурора виновный привлечен к дисциплинарной ответственности.

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