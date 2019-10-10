В Курске прошел этап проекта «Шаги Победы» ООО «Газпром трансгаз Москва»

Source: Gazprom in Russian

Справка

ООО «Газпром трансгаз Москва» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее поставки газа потребителям 14 регионов европейской части России, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. В зонах производственной деятельности компании эксплуатируется более 21 тыс. км магистральных газопроводов. Ежегодно транспортируется порядка 160 млрд. куб. м голубого топлива. Для выполнения задач по транспортировке газа компанией задействовано 24 филиала, в том числе 17 линейных производственных управления магистральных газопроводов, 23 компрессорные станции с 41 цехом.

Компанией внедрена интегрированная система менеджмента качества в следующих областях менеджмента: система менеджмента качества (СТО «Газпром» 9001, ISO 9001); система экологического менеджмента (ISO 14001); система менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда (OHSAS 18001); система энергетического менеджмента (ISO 50001); система менеджмента информационной безопасности (ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001/2006).

Коллектив предприятия насчитывает около 13 тыс. человек. Головной офис расположен в Москве.

Историко-патриотический проект «Шаги Победы» организован компанией под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе при поддержке Российского военно-исторического общества.

Проект посвящен воинской доблести российской армии на трех ратных полях — Куликовом, Бородинском и Прохоровском и приурочен к 75-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.

Первое мероприятие проекта «Шаги Победы» состоялось 7 сентября текущего года — в день 207-й годовщины Бородинского сражения, на территории Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника. Третье мероприятие 2019-го года запланировано в Рязанской области.

В 2020-м — году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут основные мероприятия проекта «Шаги Победы»: благотворительные акции и торжественные церемонии закладывания капсул с землей трех ратных полей России на территориях их музейных комплексов.

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