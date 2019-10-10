В Москве по инициативе прокуратуры организация и ее руководитель привлечены к административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Северо-Восточного административного округа г. Москвы провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в отношении ООО «Академия».

Установлено, что на работу в организацию на должность менеджера администрации принят работник, ранее замещавший должность федерального государственного гражданского служащего – заместителя начальника одного из территориальных подразделений инспекции Федеральной налоговой службы по г. Москве.

Согласно требованиям Федерального закона «О противодействии коррупции» работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) гражданина по последнему месту его службы.

Сведения в порядке Федерального закона «О противодействии коррупции» и Трудового кодекса Российской Федерации о трудоустройстве после увольнения государственного гражданского служащего ООО «Академия» не направлены.

В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратурой округа в отношении юридического лица и его руководителя возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего).

Постановлениями суда виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 120 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения представления, которое прокурор внес в адрес генерального директора организации, 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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