В Нижнем Новгороде прошло заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 10 октября, в Нижнем Новгороде, где в эти дни проходит VIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава», состоялось заседание Совета по развитию физической культуры и спорта под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Основной темой дискуссии стала роль регионов и муниципальных образований в пропаганде здорового образа жизни и вовлечении к 2024 году 55 процентов населения страны в систематические занятия физической культурой и спортом.

Участники заседания обсудили механизмы достижения национальных целей и решения стратегических задач в области физической культуры и спорта в регионах, а также необходимые для этого преобразования в спортивной сфере.

«Мы поставили цель – к 2024 году число регулярно занимающихся спортом граждан должно быть не менее 55 процентов, – заявил Владимир Путин. – Но подчеркну: за этими планами стоят не столько количественные, сколько качественные показатели, и измеряются они самым главным – здоровьем людей, их активным долголетием. Считаю абсолютно верным сконцентрировать сегодня внимание Совета по спорту на роли регионов и муниципальных образований. Именно на местах отчётливо видны все аспекты спортивной сферы, есть понимание, что востребовано людьми, какие законодательные, административные решения необходимо ещё принять».

«Выполнение поставленных в национальных проектах задач требует от всех исполнителей плотного, чёткого взаимодействия, ведь подавляющее большинство проектов носит межотраслевой характер, – отметил Президент. – Спортивная тематика – лучший тому пример. Она одинаково важна для успешной реализации программ и здравоохранения, и образования, и культуры. Имеет значение как в решении задач укрепления обороноспособности страны, так и во внешнеполитической деятельности».

«Прошу местные власти в полной мере использовать потенциал общественного участия в решении задач развития спорта, – продолжил глава государства. – Вместе с жителями городов, деревень, посёлков создавать все условия для занятий спортом, обеспечить разнообразие форматов физкультурных мероприятий. В этой связи поддерживаю предложение рабочей группы Совета подготовить и принять межведомственную программу развития физкультуры и спорта в сельской местности, предусмотрев модернизацию действующей и строительство новой, многофункциональной спортивной инфраструктуры. Особое внимание следует уделить вопросам её кадрового обеспечения и создания безбарьерной среды».

Владимир Путин заявил о необходимости организовывать и системно поддерживать физкультурно-спортивные клубы по месту жительства и работы, подумать о введении в штатное расписание трудовых коллективов и муниципальных организаций ставок инструкторов по спорту и мерах стимулирования занимающихся спортом работников и работодателей.

Особое внимание, по мнению Президента, стоит уделить подрастающему поколению, создавать школьные и студенческие спортклубы, встраивать их в систему соревнований.

«В целом соревнования, которые проходят в России, должны охватывать все возрасты и все группы здоровья, включать и национальные, и олимпийские виды спорта, – подчеркнул глава государства. – Многогранная, масштабная соревновательная деятельность решает сразу две важные задачи. Первая – это популяризация спорта и активного образа жизни среди населения. Вторая – поиск и отбор перспективных ребят, которые захотят связать свою судьбу со спортом высших достижений».

С учётом успешного опыта уже проведённых в России мировых спортивных первенств Владимир Путин попросил подумать об учреждении новых форматов международных состязаний, ориентированных, например, на расширение сотрудничества по линии БРИКС, ШОС, ЕврАзЭС и других многосторонних организаций.

Кроме того, Президент предложил на ближайшем заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, которое должно состояться весной, подвести итоги действующей Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года и обсудить основные положения новой Стратегии-2030.

В своём выступлении Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков отметил, что Стратегия—2030 должна детализировать зоны ответственности на всех уровнях, начиная с муниципального.

«Самородки, «звёзды» спорта – это всегда «ребята со двора», – сказал Министр. – И от того, какое внимание мы этому уделяем, зависит здоровье каждого следующего поколения и авторитет России как великой спортивной державы. Есть региональные министерства, уровень управления спортом муниципальных образований. Так происходит, что инициатива, идущая сверху, иногда трансформируется во что-то другое. Одна из причин – многообразие функций управления. В России реализацию госполитики в области физической культуры и спорта осуществляют 49 министерств, 13 комитетов, восемь управлений, одно агентство, при этом в 20 субъектах органы взаимодействия совмещены с другими направлениями работы – молодёжной политикой, туризмом, культурой и так далее».

«Вторая проблема с управлением спорта в регионах – это кадры, – продолжил Павел Колобков. – В последние полтора года руководители этого направления сменились в 23 регионах, ситуация могла бы поменяться, имей возможность Минспорт хоть как-то влиять на кадровую политику в субъектах Российской Федерации».

«Третья причина, влияющая на развитие спорта в регионах, – это уровень межведомственного взаимодействия, – заметил глава Минспорта России. – Впрочем, эта тема касается не только регионов, а всех уровней. Согласовывать свои действия и решения особенно важно сейчас, когда все органы исполнительной власти являются соисполнителями соответствующих государственных и региональных программ».

Павел Колобков также отметил, что финансовая обеспеченность – один из факторов, влияющих на развитие физической культуры и спорта.

«Сейчас основная масса средств идёт на строительство спортивной инфраструктуры и эксплуатацию, но на обеспечение непосредственно спортивной работы идёт недостаточно средств, – сказал он. – Мы разработали комплекс мер по привлечению инвестиций в сферу физической культуры и спорта. Условия доступности для большинства населения и привлекательности для инвесторов в долгосрочной и краткосрочной перспективе окупаемости проекта сформулированы».

В завершение Павел Колобков подчеркнул, что основной стратегической задачей должно стать обеспечение равных условий всем категориям граждан для занятий физической культурой и спортом во всех муниципальных образованиях.

В заседании Совета также приняли Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, руководители федеральных и региональных органов власти, главы общероссийских спортивных организаций, видные представители российского спортивного сообщества.

Фото: пресс-служба Президента Российской Федерации

Пресс-служба Минспорта России

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