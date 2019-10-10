В Нижнем Новгороде стартовал VIII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 10 октября, в Нижнем Новгороде начал работу VIII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Деловая программа мероприятия началась с панельной дискуссии «Стратегия-2030. Инновации будущего», к участникам которой с приветственным словом обратился Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков.

«Наша деловая программа открывается важной сессией, которая связана с разработкой стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года, а также совершенствованием российского законодательства в области спорта, — сказал Павел Колобков. — Мы уже приступили к этой работе, запросили у регионов их предложения и сейчас анализируем то, как было реализовано Стратегией-2020. Надо сказать, что показатели хорошие, все основные ориентиры — вовлечённость до 40% граждан в занятия физической культурой и спортом, обеспеченность спортивными сооружениями, создание условий для занятий спортом людей с ограниченными возможностями по здоровью — достигнуты».

«При разработке Стратегии-2030 мы ориентируемся на Указ Президента Российской Федерации, поставлена задача добиться к 2024 году показателя занимающихся спортом — 55%, а к 2030 году мы будем ставить перед собой более амбициозную цель — 60%», — подчеркнул глава Минспорта России.

«Если говорить о законодательстве, то здесь есть связь с реализацией всех наших основных планов, — продолжил Министр. — За время существования Закона о спорте, который на момент принятия был прогрессивным и очень важным для нашей отрасли, в него было внесено очень много изменений, которые связаны и с поручениями Президента Российской Федерации, и с вопросами совершенствования подготовки спортивного резерва страны. В Закон введены такие понятия как «студенческий спорт», «школьный спорт» и другие. За это время мы заново создали комплекс ГТО, который сейчас уверенно реализуем. Мы провели ряд крупных международных соревнований, которые не только повлияли на развитие спорта в нашей стране, но и наше законодательство. Не только на отраслевой закон, но и другие».

Павел Колобков отметил насыщенность деловой программы Форума, ключевым мероприятием которой станет пленарное заседание «Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом». «Конечно, при планировании Стратегии-2030 мы ориентируемся, в том числе, и на международные нормы, основные тенденции мирового спорта и лучшие практики. Весь мир глобален и взаимосвязан», — сказал он, пожелав участникам Форума успешной и плодотворной работы.

Деловая программа VIII Международного форума «Россия — спортивная держава» включает порядка 30 мероприятий: панельных дискуссий, круглых столов и семинаров.

В нём принимают участие более двух тысяч человек: руководители федеральных и региональных органов власти, международных и общероссийских спортивных организаций, представители олимпийского и паралимпийского движений, научного сообщества и деловых кругов.

Форум «Россия — спортивная держава» завершится 11 октября.

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

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