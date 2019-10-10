В. Николаев: Профильный Комитет СФ ведет постоянный мониторинг актуальных вопросов системы регулирования в области охраны земель

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе «круглого стола», посвященного актуальным вопросам новой системы регулирования в области охраны земель в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень-2019».

В рамках 21-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2019» член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Вадим Николаев НиколаевВадим Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики принял участие в работе «круглого стола» на тему «Актуальные вопросы новой системы регулирования в области охраны земель в рамках «регуляторной гильотины».

От структуры земельных угодий, организации их рационального использования зависят объемы производимой сельскохозяйственной продукции, ее качество

«Земля – это часть природной среды, ее особый продукт, наиболее ограниченный и дефицитный природный ресурс многопланового значения. От количества и качества земли, структуры земельных угодий, организации их рационального использования зависят объемы производимой сельскохозяйственной продукции, ее качество, себестоимость и экологическая безопасность», — отметил Вадим Николаев, обращаясь к участникам заседания. Постоянное возрастание антропогенных нагрузок на земельные ресурсы, интенсивная эксплуатация природных возможностей земли в процессе сельскохозяйственного производства вызывают ухудшение естественного плодородия почв, истощение и деградацию земель, добавил парламентарий.

По его словам, самый сложный и важный вопрос – отсутствие актуальных данных о состоянии почвенного плодородия. Такие исследования не проводятся с середины 80-х годов прошлого века. Поэтому невозможно оценить объективное состояние плодородия земель. «Необходима современная качественная оценка земель сельскохозяйственного назначения», — считает сенатор.

Сенатор отметил, что законодательство в данной сфере требует системного обновления, так как действующий Федеральный закон «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» 1998 года имеет рамочный характер и своих задач не выполняет.

В связи с этим Вадим Николаев обратил внимание на проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области охраны сельскохозяйственных угодий», принятый Государственной Думой в первом чтении 11 сентября 2019 г. В документе предлагается ряд изменений, касающихся совершенствования механизма охраны сельскохозяйственных угодий.

Важную роль в вопросе сохранения почвенного плодородия играет землеустройство

Парламентарий указал, что очень важную роль в вопросе сохранения почвенного плодородия играет землеустройство, так как в схеме землеустройства предусматривается реальное распределение земельного фонда по категориям пользования, выделяются земли сельскохозяйственного использования, намечаются меры по предупреждению или устранению последствий от действия наиболее распространенных в регионе видов деградации земель. Проектом внутрихозяйственного землеустройства должны устанавливаться оптимальные пределы использования пашни. Здесь тоже необходим новый федеральный закон «О землеустройстве».

Вадим Николаев подчеркнул, что система охраны земель должна ориентировать землепользователей на эффективное использование земель, активное вовлечение их в оборот, стимулирование инвестиционной деятельности по сохранению и восстановлению плодородия почв, защиту земель от негативных воздействий хозяйственной деятельности и получение общественного эффекта.

Изъятие неиспользуемых земельных участков, по мнению законодателя, очень важная проблема для регионов Российской Федерации, напрямую связанная с их охраной. Сенатор проинформировал, что Министерством сельского хозяйства России разработан и прошел процедуру согласования законопроект, совершенствующий механизм изъятия. В нем устанавливается, что начальной ценой изъятого земельного участка на публичных торгах является его кадастровая стоимость. Сокращаются сроки изъятия земель. «Наш Комитет осуществляет мониторинг реализации механизма изъятия неиспользуемых земель, держит эти вопросы на контроле и планирует их рассмотреть на своем расширенном заседании». Парламентарий также уточнил, что Комитет СФ планирует обсудить на заседании Совета законодателей Российской Федерации в 2020 г. тему «О мерах по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

Завершая выступление, сенатор поздравил участников и гостей заседания с наступающим праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

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