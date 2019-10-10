В. Смирнов: Ассоциация университетов России и Беларуси придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству в области образования и науки

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в первом заседании Ассоциации университетов России и Беларуси, которое прошло в МГУ имени М.В. Ломоносова.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области принял участие в первом заседании Ассоциации университетов России и Беларуси, которое прошло в МГУ имени М.В. Ломоносова.

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Как отметил парламентарий, учредителями Ассоциации выступили ректоры ведущих вузов двух стран. Соответствующее соглашение было подписано в рамках VI Форума регионов России и Беларуси в июне 2019 года.

По мнению сенатора, состоявшаяся первая рабочая встреча членов ассоциации послужит хорошим импульсом для дальнейшего развития сотрудничества между профессорско-преподавательскими коллективами, учеными и студентами двух государств.

«У нас накоплен большой опыт взаимодействия. С созданием ассоциации на новый уровень выходит наша совместная деятельность по формированию общего образовательного и научно-технологического пространства Союзного государства России и Беларуси», — подчеркнул Виктор Смирнов.

В мероприятии приняли участие президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, и. о. Председателя Республиканского Совета ректоров учреждений высшего образования Республики Беларусь, ректор Белорусского государственного университета Андрей Король, ректоры ведущих российских и белорусских университетов.

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