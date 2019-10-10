В СФ рассмотрели поправки в законодательство в сфере контрактной системы для учреждений и предприятий ФСИН

Source: Russia – Council of the Federation

С. Фабричный и Д. Шатохин провели совещание при участии профильного министерства и ведомств.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Фабричный ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области и член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми провели совещание по вопросам совершенствования законодательства о контрактной системе для учреждений системы исполнения наказаний.

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Как отмечалось в ходе мероприятия, актуальность обсуждения связана с тем, что учреждения и предприятия системы ФСИН не могут сформировать условия для организации занятости заключенных. По статистике, обеспечены работой не более 40 проц. от всего контингента. Одна из причин такой ситуации – небольшие конкурентные преимущества предприятий ФСИН и несовершенство законодательства в сфере закупок.

Без преференций для предприятий ФСИН будет сложно сформировать условия для их развития

По основному вопросу совещания выступил заместитель Министра финансов РФ Алексей Лавров. По его словам, важно урегулировать разногласия с федеральными органами исполнительной власти по предлагаемым изменениям в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Кроме того, необходимы точные расчеты по выпадающим доходам бюджетной системы в случае, если предприятия ФСИН получат дополнительные преференции.

По мнению Дмитрия Шатохина, без определенных преференций для предприятий ФСИН будет сложно сформировать условия для их развития, произвести технологическое обновление.

По итогам обсуждения сформированы предложения, которые в дальнейшем войдут в проект рекомендаций.

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