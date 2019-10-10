Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное10.10.2019 15:20

День студента Роскосмоса

На площадке МГТУ им. Н. Э. Баумана 9 октября 2019 года прошел День студента Роскосмоса, посвященный 62-й годовщине запуска первого искусственного спутника Земли.

На мероприятии, проводимом Госкорпорацией «Роскосмос» и ставшим уже традиционным, собралось более 700 студентов, в числе которых — заключившие договоры о целевом обучении с организациями Роскосмоса из 7 ведущих технических университетов Москвы и Московской области.

В мероприятии приняли участие первый проректор — проректор по учебной работе МГТУ им. Н.Э. Баумана Борис Падалкин, директор Департамента кадровой и социальной политики Госкорпорации «Роскосмос» Владимир Матвейчук, директор Департамента перспективных программ и проекта СФЕРА Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров и генеральный конструктор системы ГЛОНАСС с докладами о перспективных проектах Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Карутин.

Студенты смогли задать интересующие их вопросы специалистам Госкорпорации «Роскосмос» по условиям работы в организациях Госкорпорации и о технических особенностях и возможностях перспективных проектов.

Кроме того, сотрудники Центра довузовской подготовки ознакомили школьников и будущих абитуриентов профильных инженерных направлений, участвовавших в мероприятии, с правилами и возможностями целевого обучения в университете и научно-образовательной инфраструктурой, продемонстрировав им ведущие научно-образовательные центры, лаборатории и Молодежный Космический Центр МГТУ им. Н.Э. Баумана.

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