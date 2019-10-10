Е. Зленко: Решая вопросы обращения с отходами производства и потребления в субъектах РФ Арктической зоны, надо учитывать специфику этих территорий

Source: Russia – Council of the Federation

В СФ обсудили особенности обращения с отходами производства и потребления на территориях субъектов РФ, включенных в состав Арктической зоны России.

В Совете Федерации прошло совещание «Об особенностях обращения с отходами производства и потребления на территориях субъектов Российской Федерации, включенных в состав Арктической зоны Российской Федерации».

В мероприятии принял участие председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Совещание на тему «Об особенностях обращения с отходами производства и потребления на территориях субъектов РФ, включенных в состав Арктической зоны России»

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Елена Зленко

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Совещание на тему «Об особенностях обращения с отходами производства и потребления на территориях субъектов РФ, включенных в состав Арктической зоны России»

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Совещание на тему «Об особенностях обращения с отходами производства и потребления на территориях субъектов РФ, включенных в состав Арктической зоны России»

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Совещание на тему «Об особенностях обращения с отходами производства и потребления на территориях субъектов РФ, включенных в состав Арктической зоны России»

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Совещание на тему «Об особенностях обращения с отходами производства и потребления на территориях субъектов РФ, включенных в состав Арктической зоны России»

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Совещание на тему «Об особенностях обращения с отходами производства и потребления на территориях субъектов РФ, включенных в состав Арктической зоны России»

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Совещание на тему «Об особенностях обращения с отходами производства и потребления на территориях субъектов РФ, включенных в состав Арктической зоны России»

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Совещание на тему «Об особенностях обращения с отходами производства и потребления на территориях субъектов РФ, включенных в состав Арктической зоны России»

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Совещание на тему «Об особенностях обращения с отходами производства и потребления на территориях субъектов РФ, включенных в состав Арктической зоны России»

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Совещание на тему «Об особенностях обращения с отходами производства и потребления на территориях субъектов РФ, включенных в состав Арктической зоны России»

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Совещание на тему «Об особенностях обращения с отходами производства и потребления на территориях субъектов РФ, включенных в состав Арктической зоны России»

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Совещание на тему «Об особенностях обращения с отходами производства и потребления на территориях субъектов РФ, включенных в состав Арктической зоны России»

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Совещание на тему «Об особенностях обращения с отходами производства и потребления на территориях субъектов РФ, включенных в состав Арктической зоны России»

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Заседание провела член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко. ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа

Как отметила сенатор, в целях совершенствования сферы обращения с отходами в 2014 – 2016 гг. рядом федеральных законов были внесены значительные изменения в законодательство Российской Федерации. Были перераспределены полномочия в области обращения с отходами, что позволило приступить к решению задач в этой сфере на региональном уровне.

Арктическая зона – хрупкая экосистема, и здесь решать вопросы с отходами производства и потребления необходимо эффективно, но осторожно

Вместе с тем, подчеркнула Елена Зленко, Арктическая зона – хрупкая экосистема, и здесь решать вопросы с отходами производства и потребления необходимо эффективно, но осторожно, с учетом особенностей этих территорий. В Арктике требования экологического национального законодательства должны выполняться неукоснительно, считает парламентарий.

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Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Владимир Логинов рассказал о ситуации с отходами в отдельных субъектах РФ Арктической зоны, о работе региональных операторов на этой территории.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы, связанные со спецификой осуществления деятельности в области обращения с отходами производства и потребления на территории Арктической зоны России, в том числе проблемные вопросы перехода регионов на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

По итогам дискуссии участники совещания рекомендовали Комитету СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обратиться в Правительство РФ с предложением рассмотреть вопрос о внесения изменений в законодательство Российской Федерации в части закрепления понятий «транспортная доступность», «труднодоступные территории», «вахтовый поселок», «населенный пункт с сезонным пребыванием» и разработке требований к обращению с отходами производства и потребления на таких территориях.

В обсуждении темы приняли участие представители члены Совета Федерации, заместитель Председателя Государственной Думы Ольга Епифанова, федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, бизнеса, научного и экспертного сообществ.

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