Source: Russia Federal Space

#Главкосмос Пусковые Услуги#Главное10.10.2019 10:15

Контракт на запуск спутников Kepler Communications

Компании Kepler Communications и Innovative Space Logistics B.V (ISL) — международный партнер Главкосмос Пусковые Услуги (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») 3 октября 2019 года подписали контракт на запуск двух спутников ракетой-носителем «Союз-2» на солнечно-синхронную орбиту во 2-3 квартале 2020 г. Эти космические аппараты станут первыми из многочисленных платформ нового поколения, которые войдут в состав низкоорбитальной группировки Kepler по предоставлению глобальных услуг передачи данных.

Следующее поколение спутников Kepler будет включать высокопроизводительную систему связи Ku-диапазона и узкополосную полезную нагрузку. Их задача — высокоскоростная передача данных, поддержание связи с низким энергопотреблением между спутниками посредством Интернета вещей.

«ISL становится для Kepler ключевым партнером, поскольку наша стратегия выведения развивается. И мы очень рады тому, что продолжим использовать их уникальные средства выведения и услуги, на этот раз с Главкосмос Пусковые Услуги, для запуска первых спутников следующего поколения», — отметил руководитель пусковых и спутниковых программ Kepler Джаред Боттомс.

ISL и Kepler стали партнерами еще в ходе первой инаугурационной миссии в январе 2018 года, когда на орбиту был успешно выведен первый спутник Kepler. В ноябре того же года был запущен следующий спутник компании.

«После нашего успешного сотрудничества по запуску демонстрационных спутников, мы благодарны компании Kepler за то, что она вновь выбрала ISL для реализации важной задачи по выведению на орбиту первых спутников следующего поколения во время 27-й, совместной с нашими партнерами по РН „Союз“ — АО „Главкосмос Пусковые Услуги“, пусковой кампании ISL в следующем году», — заявил директор ISL Абе Боннема.

«Мы рады, что Kepler выбрал ракету-носитель „Союз-2“ для запуска своих спутников следующего поколения. Команда GK обладает всей необходимой компетенцией для успешной реализации миссии в соответствии с высокими международными стандартами. Эта миссия, надеюсь, станет хорошей основой для укрепления отношений с Kepler в реализации будущих совместных проектов», — подчеркнул генеральный директор Главкосмос Пусковые Услуги Александр Серкин.

Работы по выведению группировки из почти 140 спутников на низкую околоземную орбиту Kepler планирует вести в три последовательных этапа с 2020 г. по 2023 г. В данный момент на орбите находится два демонстрационных спутника компании, которые предоставляют услуги Kepler по передаче данных большой емкости огромному количеству первых заказчиков. В перспективе низкоорбитальная группировка компании станет космической системой ретрансляции данных с возможностями высокоскоростной передачи информации для обслуживания других спутниковых группировок.

В настоящее время основное внимание компании Kepler сосредоточено на создании установочной базы для Global Data Service TM, услугах межполюсной широкополосной связи для мобильных и стационарных приложений. В ближайшие месяцы начнутся испытания заказчиками EverywhereIOTTM — доступного решения Kepler для устройств Интернета вещей.

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Kepler Communications

Компания Kepler Communications разрабатывает технологии спутниковой связи следующего поколения и предоставляет глобальные услуги транзита спутниковых данных для приложений широкополосной связи и Интернета вещей с долгосрочной целью построения спутниковой сети для обеспечения связи в космосе.

Innovative Space Logistics BV

Компания Innovative Space Logistics (ISL) основана в 2009 году с целью координации всей пусковой деятельности компании Innovative Solutions in Space BV. Имея более чем десятилетний опыт работы, ISL является ведущим в мире поставщиком услуг по интеграции малых космических аппаратов. С момента проведения своей первой пусковой кампании в сентябре 2009 года компания обеспечила выведение на орбиту более 350 спутников. ISL специализируется исключительно на предоставлении своим заказчикам полного спектра услуг по интеграции космических аппаратов типа кубсат, наноспутников и микроспутников для выведения в космос на регулярной основе с использованием самых разных ракет-носителей. ISL гордится тем, что является мировым рекордсменом по количеству спутников, единовременно запущенных на РН «Днепр», PSLV и «Союз».

АО «Главкосмос Пусковые Услуги»

Главкосмос Пусковые Услуги — является оператором коммерческих пусков. Компания была создана на основании решения Госкорпорации «Роскосмос» и уполномочена заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет-носителей семейства «Союз-2» с российских космодромов.

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