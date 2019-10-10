Source: Russia – Council of the Federation
В Совете Федерации состоялась церемония награждения победителей проекта «Всероссийское опытническое задание — Конкурсное изучение сортов и гибридов овощных культур».
Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие в церемонии награждения победителей проекта «Всероссийское опытническое задание — Конкурсное изучение сортов и гибридов овощных культур».
Сенатор подчеркнула, что Комитет СФ уделяет постоянное внимание поддержке экологического просвещения детей и молодежи, содействует подготовке кадров для агропромышленного комплекса страны.
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По ее словам, цель конкурса — развитие интереса обучающихся к аграрным профессиям путем включения их в исследовательскую и проектную деятельность, направленную на освоение профессиональных навыков в области растениеводства, селекции и семеноводства.
«Проект реализуется при поддержке Федерального детского эколого-биологического центра с 2015 года. Он создает условия для самореализации и ранней профессиональной ориентации школьников, дает им возможность полюбить профессию работника сельского хозяйства и с юных лет заниматься научно-исследовательской работой», — сказала Татьяна Гигель.
Проект направлен на поддержку российского производителя
Кроме того, продолжила парламентарий, дети могут изучить новые сорта и гибриды овощных культур. «Главное, что проект направлен на поддержку российского производителя и использование отечественного посадочного материала», — добавила сенатор.
Церемония награждения победителей проекта «Всероссийское опытноводческое задание — Конкурсное изучение сортов и гибридов овощных культур»
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Церемония награждения победителей проекта «Всероссийское опытноводческое задание — Конкурсное изучение сортов и гибридов овощных культур»
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Церемония награждения победителей проекта «Всероссийское опытноводческое задание — Конкурсное изучение сортов и гибридов овощных культур»
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Церемония награждения победителей проекта «Всероссийское опытноводческое задание — Конкурсное изучение сортов и гибридов овощных культур»
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Церемония награждения победителей проекта «Всероссийское опытноводческое задание — Конкурсное изучение сортов и гибридов овощных культур»
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Церемония награждения победителей проекта «Всероссийское опытноводческое задание — Конкурсное изучение сортов и гибридов овощных культур»
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Церемония награждения победителей проекта «Всероссийское опытноводческое задание — Конкурсное изучение сортов и гибридов овощных культур»
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Церемония награждения победителей проекта «Всероссийское опытноводческое задание — Конкурсное изучение сортов и гибридов овощных культур»
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Церемония награждения победителей проекта «Всероссийское опытноводческое задание — Конкурсное изучение сортов и гибридов овощных культур»
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Церемония награждения победителей проекта «Всероссийское опытноводческое задание — Конкурсное изучение сортов и гибридов овощных культур»
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Церемония награждения победителей проекта «Всероссийское опытноводческое задание — Конкурсное изучение сортов и гибридов овощных культур»
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В текущем году в муниципальном и региональном этапах проекта приняли участие более десяти тысяч обучающихся в возрасте от 7 до 17 лет. В федеральный этап прошли 700 работ школьников из 40 субъектов РФ.
Татьяна Гигель вручила дипломы и памятные подарки победителям проекта, проводившим испытания отечественных сортов и гибридов овощных культур. Авторами лучших работ стали 16 человек из 15 регионов нашей страны.