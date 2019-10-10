Павел Колобков объявил о начале голосования за новый дизайн спортивной серии лотерейных билетов

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 10 октября, в рамках VIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» на стенде Государственных лотерей / «Столото» Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков объявил о старте голосования за новый дизайн билетов эксклюзивной спортивной серии государственных лотерей.

«Во многих странах целевые отчисления от лотерей направляются на реализацию социальных программ. В России государственные лотереи проводятся для финансирования развития физической культуры и спорта, – отметил Министр. – Важно, что поступления в бюджет от лотерейной деятельности ежегодно увеличиваются. В этом году по прогнозам они составят 2,8 млрд рублей, а всего размер целевых отчислений от лотерей в бюджет Российской Федерации уже превысил 12,5 млрд рублей. Это свидетельствует также об эффективной работе распространителя государственных лотерей – компании «Столото».

В дни работы VIII Международного форума «Россия – спортивная держава» каждый сможет внести вклад в развитие лотерейной культуры страны, проголосовав за одну из трёх предложенных тем дизайна билетов «Русского лото»:

– Новые олимпийские виды спорта;

– Популярные виды спорта;

– Международные спортивные соревнования в России.

Победившая тема лотерейных билетов будет выпущена в 2020 году.

В работе VIII Форума «Россия – спортивная держава», который стартовал сегодня в Нижнем Новгороде, принимают участие более двух тысяч человек: руководители федеральных и региональных органов власти, международных и общероссийских спортивных организаций, представители олимпийского и паралимпийского движений, научного сообщества и деловых кругов.

Во второй и заключительный день площадки Форума будут доступны всем желающим.

Компания «Столото» является одним из партнёров Минспорта России в проведении VIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

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