Пленарное заседание VIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» состоялось в Нижнем Новгороде

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 10 октября, в Нижнем Новгороде на VIII Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» состоялось пленарное заседание на тему «Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом».

В мероприятии приняли участие руководители федеральных и региональных органов власти, международных и общероссийских спортивных организаций, представители олимпийского и паралимпийского движений, научного сообщества и деловых кругов.

В своём выступлении Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков отметил, что Форум «Россия – спортивная держава» проводится уже в восьмой раз и является главным отраслевым мероприятием.

«Спорт связывает самые важные, жизненно необходимые для человека области – здоровье, спорт, социальную востребованность, экономику и досуг, – подчеркнул глава Минспорта России. – Из частного дела отдельных граждан спорт превратился в государственный приоритет и задачу общенационального масштаба. Прорывное развитие страны невозможно без образованного, здорового, уверенного в себе человека, который может приносить пользу общества. Это актуальная задача в мировом масштабе и часть глобального процесса».

«Чуть больше 30 лет назад в МОК зародилось движение «Спорт для всех». Сейчас мы – Россия – встраиваемся в него на новом витке развития, – сказал Павел Колобков. – С этого года мы реализуем федеральный проект «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография». Мы проводим множество крупных всероссийских соревнований, такие как «Кросс Нации», «Лыжня России», «Оранжевый мяч». Мы поддерживаем различные проекты регионального значения, поддерживаем грантами различные общественные организации. Серьёзное внимание мы уделяем перезагрузке комплекса ГТО, системе оценки физического развития человека. Это пример использования полезного исторического опыта. Новый формат сочетает соревновательный принцип и мотивацию людей. Нам важно убедить людей заниматься спортом, а не заставлять, заинтересовать их, а не обязать».

В ходе заседания также выступили Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, президент Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Иво Ферриани, президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александр Чеферин, президент Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) Рене Фазель, президент Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе, президент Всемирного объединения международных спортивных федераций и Международной федерации водно-моторного спорта Рафаэль Кьюлли.

Далее на пленарное заседание Форума прибыл Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул заинтересованность всего мирового спортивного сообщества в уверенном развитии спорта, сохранении его гуманистического потенциала и базовых принципов доступности, равенства, честной и чистой борьбы.

«Дальнейшее продвижение великих, объединяющих мир спортивных ценностей – одна из ключевых задача нашей большой, многонациональной спортивной семьи. И решать её надо сообща, опираясь на проверенные временем нормы и правила, уважая и слыша друг друга, выстраивая конструктивный, доброжелательный диалог», – заявил Владимир Путин.

«Россия всегда была и остаётся готова к диалогу, к совместной работе по всем вопросам мировой спортивной повестки, – добавил Президент. – Мы стремимся перенимать лучшие практики организаций массовых спортивных мероприятий, эффективно использовать в спорте инновационные технологии и достижения науки. Со своей стороны будем делиться наработанным опытом проведения соревнований, который включает всю линейку спортивных мероприятий от небольших турниров до крупнейших первенств в рамках мира».

Глава государства отметил, что России находится в постоянном контакте с Международным олимпийским и паралимпийским комитетами, профильными структурами ЮНЕСКО и Совета Европы и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

«Требования, которые предъявляет к России ВАДА, выполняются в полном объёме, подчеркнул Владимир Путин. – Наша страна, наши спортсмены в первую очередь заинтересованы, чтобы все недочёты, связанные с антидопинговыми вопросами, остались в прошлом, чтобы российские спортсмены выходили на арены на равных, показывали своё мастерство безо всяких ограничений и служили примером и для профессионалов, и для любителей спорта».

Президент заявил, что качество жизни каждого человека, состояние его здоровья, физическая готовность к труду оказывают комплексное влияние на устойчивое социально-экономическое развитие и благополучие населения в целом. И это одна из причин, почему во многих странах мира спорт относится к числу государственных приоритетов.

«В наших планах вовлечь к 2024 году в регулярные занятия спортом более половины граждан России, – сказал глава государства. – И чтобы достичь этой цели, мы прилагаем самые серьёзные усилия, строим большие и малые спортивные объекты, с учётом задач спортивной сферы совершенствуем облик парков, жилых районов городов, оснащаем спортивные площадки, школы, секции. Важнейшую роль в этой работе отводим российским регионам и муниципалитетам».

По завершении пленарного заседания Владимир Путин посетил выставку «Современный спорт. Инновации и перспективы». Он осмотрел стенды Российского футбольного союза и УЕФА, посвящённые проведению в России ряда матчей Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Глава РФС Александр Дюков кратко проинформировал Президента о ходе подготовки к международному турниру. Владимир Путин также пообщался с президентом УЕФА Александром Чефериным.

Затем глава государства посетил стенд Федерации бокса России и познакомился с членами российской команды. Боксёры подарили Владимиру Путину бриллиантовую боксёрскую перчатку.

Кроме того, Президент заинтересовался стендом экспериментальной мобильной платформы «Стань чемпионом». Глава Минспорта России Павел Колобков рассказал Владимиру Путину, что платформа предназначена для тестирования детей от 10 до 16 лет с целью выявить их спортивные предрасположенности, и в настоящее время эксперимент проходит в восьми регионах страны.

Фото: пресс-служба Президента Российской Федерации

Пресс-служба Минспорта России

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