Политсовет ОГП: Лишая народ выборов, власти толкают страну к катастрофе

Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

Заявление Политсовета ОГПпо результатам формирования участковых избирательных комиссий

Участковые избирательные комиссии являются ключевым элементом организации голосования и осуществления подсчета голосов. Учитывая, что формированием этих комиссий занимается исполнительная власть («президентская вертикаль»), то по подходу к их формированию можно сказать, каким образом нынешний правящий политический режим Беларуси будет проводить всю избирательную кампанию.

Выдвижение представителей ОГП в участковые избирательные комиссии в рамках парламентской кампании-2019 г. позволяет констатировать:

– из 174 представителей, выдвинутых ОГП в участковые избирательные комиссии, в их состав были включены только 4 (четыре) человека. В том числе отказано во включении было представителям ОГП, опыт и компетентность которых не вызывает сомнений: Анатолию Лебедько (имеет два высших образования, в том числе юридическое, дважды избирался депутатом Верховного Совета Республики Беларусь, одно время даже исполнял обязанности вице-спикера Верховного Совета ХІІІ созыва), Виктору Корнеенко (бывший депутат Верховного Совета СССР и Верховного Совета Республики Беларусь), Светлане Гольдаде (бывший мэр г. Гомеля), Антонине Ковалевой (юрист, имеет опыт работы в комиссии), Зинаиде Шумилиной (бывший депутат районного совета, г. Гомель), Льву Марголину (эксперт-экономист);

– если во время кампании 2016 г. представителей ОГП – бывших депутатов ВС СССР, ВС Республики Беларусь, экспертов, авторов законопроектов — не включали в состав комиссий под предлогом «отсутствия необходимого опыта», то теперь отказ не обосновывают ничем;

– ни одна из жалоб на необоснованный отказ во включении в избирательную комиссию, поданная представителями ОГП в суд, не была удовлетворена;

– в итоге оказалось, что участковые комиссии сформированы из представителей одной организации и находятся в зависимости от своего руководства. В ответ на просьбу объяснить причины возникновения подобной ситуации официальные лица отвечают, что «процедура не нарушена», поэтому сама процедура вызывает сомнения;

– в состав комиссий включены люди, которые были замечены в манипуляциях во время избирательного процесса во время избирательных кампаний.

Эти факты недвусмысленно свидетельствуют о том, что:

1. Состав участковых избирательных комиссий формируется таким образом, чтобы максимально облегчить процесс фальсификации результатов голосования.

2. Отказ во включении в состав участковых избирательных комиссий представителей ОГП носит исключительно политический характер и обусловлен необходимостью выполнить поставленную перед ними режимом задачу.

3. Судебная система обеспечивает необходимые решения и безнаказанность лиц, которые выполняют политический заказ.

Из этого вытекает однозначный вывод:

Режим не собирается проводить свободные справедливые выборы.

В связи с этим Политсовет ОГП заявляет:

– власти уже на стадии формирования комиссий лишают граждан Беларуси их законного права осуществлять свою власть над страной через представительные органы и противоречат принципам демократии и требованиям Конституции Республики Беларусь;

– это, в свою очередь, свидетельствует об узурпации нынешним правящим режимом той власти, которая, по Конституции, принадлежит народу;

– решения «парламента», который будет сформирован этими действиями властей, а не выбором граждан, нельзя считать законными, и после возвращения Беларуси к принципам демократии и проведения свободных справедливых выборов эти решения будут пересмотрены и отменены.

Политсовет ОГП призывает все демократические политические силы страны и всех граждан объединить свои силы в борьбе за честные справедливые выборы как единственную возможность избежать драматических и катастрофических событий, к которым толкают нас действия нынешнего режима, и результатом которых может быть полная ликвидация Беларуси как самостоятельного государства.





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