«Протон-М» вывел на орбиту два спутника

Source: Russia Federal Space

С пусковой установки № 39 площадки № 200 космодрома Байконур 9 октября 2019 года в 13:17:56 мск проведен пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутниками Eutelsat 5 West B и Mission Extension Vehicle-1. Старт и полет носителя прошли в штатном режиме и без замечаний.

Активный участок полета «Протона» продолжался в течение 582 секунд, после чего орбитальный блок был выведен на суборбитальную траекторию. Затем разгонный блок «Бриз-М» начал выведение космических аппаратов на целевые орбиты. В ходе выведения было выполнено пять плановых включений его двигательной установки.

В соответствии с графиком 10 октября в 04:53 мск произведено штатное отделение спутника Eutelsat 5 West B на целевой орбите, а спустя еще 18 минут, в 05:12 мск отделился Mission Extension Vehicle-1. Управление обоими космическими аппаратами передано заказчикам, которые уже начали проверки их бортовых систем.

Общая продолжительность выведения от момента старта ракеты до отделения второго космического аппарата от разгонного блока составила 15 часов 54 минуты. Российские средства выведения (ракета-носитель «Протон-М» и разгонный блок «Бриз-М») отработали штатно. Запуск спутников Eutelsat 5 West B и Mission Extension Vehicle-1 стал четвертым пуском ракеты-носителя «Протон-М» в 2019 году, 97-ым в рамках контрактов на коммерческую эксплуатацию ракеты, заключённых компанией International Launch Services, и 108-м с начала ее эксплуатации.

Первый спутник — Eutelsat 5 West B — будет обеспечивать непрерывную работу и улучшенное качество для рынков Франции, Италии и Алжира в Ku-диапазоне нагрузки 35, эквивалентном транспондерам частотой 36 МГц, подключенным к трем зонам обслуживания.

Второй — Mission Extension Vehicle-1 — впервые позволит оказывать услуги по продлению срока службы спутников. Предполагается, что он будет пристыковываться к клиентским спутникам, используя существующие возможности спутников в части контроля высоты и ориентации сборки космических аппаратов. В течение своего 15-летнего срока службы MEV-1 сможет пристыковываться и отстыковываться несколько раз, что даст возможность обслуживать несколько клиентских космических аппаратов.

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