Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное10.10.2019 15:37

Роскосмос возглавил Хартию по космосу и крупным катастрофам

С октября 2019 года Госкорпорация «Роскосмос» приняла на себя обязанности председателя в Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам. До апреля 2020 года оперативное руководство деятельностью Хартии от имени Госкорпорации будет осуществлять Оператор космических средств дистанционного зондирования Земли — Научный центр оперативного мониторинга Земли АО «Российские космические системы».

Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам была инициирована в 1999 году решением Венской международной конференции «UNISPACE III». Целью деятельности Хартии является оказание содействия странам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, путем предоставления на безвозмездной основе космических данных дистанционного зондирования Земли по районам бедствия. Хартия активно сотрудничает с различными международными организациями по вопросам координации и совершенствования взаимодействия в использовании спутниковых данных для решения задач ликвидации чрезвычайных ситуаций (UNSPIDER, UNOOSA, AsiaSentinel). В настоящее время Хартия насчитывает 17 членов.

Роскосмос официально присоединился к деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам в 2013 году. С момента присоединения Роскосмоса к деятельности Хартии, Центр принял участие более чем в 100 активациях (задействованиях) Хартии и предоставил иностранным участникам Хартии более 20 млн. кв.км российских оперативных и архивных космических данных.

В ходе заседания Правления Хартии Роскосмосом было предложено провести встречу экспертов группы СПАЙДЕР-ООН, а также воспользоваться опытом ярости по подготовке специалистов по обработке данных дистанционного зондирования Земли в интересах устойчивого развития развивающихся стран.

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