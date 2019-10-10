Source: Russia Federal Space

#ОРКК#Главное10.10.2019 10:30

Роскосмос и ОРКК продолжат поддерживать эксперименты по 3D-биопечати

В Музее космонавтики прошла пресс-конференция, посвященная презентации результатов эксперимента по 3D-печати биологических образцов в условиях микрогравитации.

В мероприятии приняли участие Герой Российской Федерации, участник первого эксперимента по биопечати на борту МКС, космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, основатель и генеральный директор «Инвитро» Александр Островский, управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани, старший проектный менеджер кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий фонда «Сколково» Иван Косенков, и исполнительный директор ОРКК Николай Бурдейный.

На Международной космической станции успешно завершился эксперимент по биопечати мяса. В ходе опыта на магнитном биопринтере «Орган.Авт» были произведены образцы мяса из клеток коровы, кролика и рыбы. Уникальность эксперимента заключается как в особых условиях проведения, микрогравитации, так и в специфике самой технологии, которая не предусматривает использования природных ресурсов. Так, для производства 1 кг говядины на Земле требуется 15 тысяч литров воды, пастбища и, как минимум, 1 корова.

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Презентация результатов эксперимента по 3D-печати биологических образцов в условиях микрогравитации

Суть инновационного способа синтезирования мяса заключается в копировании и воспроизводстве естественного процесса регенерации клеток, имеющего место в живом организме, в контролируемых условиях лаборатории. Эксперимент, проведенный в наиболее экстремальных условиях из возможных, в условиях микрогравитации, дает возможность говорить об успехе и широких перспективах разумных технологий пищевой промышленности, не приводящих к чрезмерному использованию природных ресурсов и загрязнению окружающей среды.

Согласно прогнозам ООН, численность населения к 2050 году достигнет 10 миллиардов человек, что значительно увеличит потребность в продовольствии. В докладе, опубликованном в сентябре 2019 года учрежденной ООН межправительственной группой экспертов в области изменения климата, были отмечены серьезное влияние традиционного животноводства на изменение климата и угроза мировой продовольственной безопасности.

Изучение образцов, полученных по результатам космического эксперимента, позволит изучить взаимодействие между клетками разных тканей и расширить научную базу, необходимую для создания масштабируемого производства культивируемого мяса. По прогнозам OECD к 2025 году потребление говядины в мире вырастет до 27 миллионов тонн (на 8% по сравнению с 2018 годом), при этом по различным опросам, от 20 до 50% потребителей готовы попробовать продукты из культивируемого мяса. В случае, если удастся снизить цену килограмма конечного продукта до «обычного» мяса, можно ожидать роста этого нового рынка до 55 млрд. долларов США к 2025 году.

Международный проект был реализован при участии Госкорпорации «Роскосмос», российской лаборатории 3D Bioprinting Solutions, кластера передовых производственных технологий Фонда «Сколково», российской компании «Инвитро», а также израильской биотехнологической продовольственной компании Aleph Farms.

Увидеть биопринтер «Орган.Авт» и узнать об актуальных исследованиях и экспериментах в медицине и биологии можно будет в ближайшее время в экспозиции московского Музея космонавтики — ведущего научно-технического музея страны.

Николай Бурдейный, исполнительный директор ОРКК: «С 2000 года по сегодняшний день на российском сегменте МКС было реализовано 77 научно-прикладных программ, экипаж в сумме посвятил более 19 тысяч часов опытам. В Госкорпорации „Роскосмос“ при поддержке ОРКК разработана система проведения коммерческих экспериментов и формируется дорожная карта проектов. Мы намерены облегчить процесс подготовки и проведения таких экспериментов, сократить его сроки и зафиксировать это в специально разработанном отраслевом положении. Мы активно работаем с непосредственными заказчиками, чтобы отраслевые документы коррелировались с интересами клиентов».

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