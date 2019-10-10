Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству провел встречу с международный арбитром, профессором в области международного публичного права М. Ивковичем.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края провел встречу с международным арбитром по коммерческому арбитражу, профессором в области международного публичного права Милошем Ивковичем.

Сенатор обсудил с профессором неправомерность санкций в отношении Российской Федерации со стороны Европейского Союза и США.

Смотрите также

Профессор Ивкович предложил скоординировать правовые, экономические и политические средства против так называемых санкций, неправомерно введенных против Российской Федерации и ее граждан.

«Параллельно с координацией частных претензий в соответствии с интересами Российской Федерации, группа выдающихся ученых должна начать работу над интерпретацией и разъяснением незаконности введенных санкций», — заявил Милош Ивкович.

Встреча с международный арбитром, профессором в области международного публичного права М. Ивковичем

1 из 6

Встреча с международный арбитром, профессором в области международного публичного права М. Ивковичем

2 из 6

Встреча с международный арбитром, профессором в области международного публичного права М. Ивковичем

3 из 6

Встреча с международный арбитром, профессором в области международного публичного права М. Ивковичем

4 из 6

Встреча с международный арбитром, профессором в области международного публичного права М. Ивковичем

5 из 6

Встреча с международный арбитром, профессором в области международного публичного права М. Ивковичем

6 из 6

По словам профессора, предполагаются публикации об этом в элитных журналах, проведение ряда открытых конференций.

«Кроме того, ученые должны сосчитать экономический ущерб от санкций, из‑за введения которых своими правительствами пострадали граждане ЕС. Эта информация и выводы должны быть доступны широкой общественности, которая в свою очередь потребует изменения в проводимой политике», — отметил Милош Ивкович.

Андрей Клишас поблагодарил профессора за внимание, проявленное к теме неправомерности санкций, а также отметил, что рассчитывает на дальнейший диалог по этому вопросу.

Санкции это неправовой инструмент

«Санкции по природе своей не имеют ничего общего с правом, это неправовой инструмент, работающий против интересов тех, кто их вводит», — сказал парламентарий.

Сенатор отметил, что взвешенная позиция европейского научного сообщества может позитивно сказаться на развитии отношений России с западными партнерами.

Милош Ивкович является членом международной арбитражной группы фирмы, базирующейся в Вене, Австрия. Он имеет огромный опыт работы в качестве советника государственных предприятий и частных корпораций в сложных коммерческих арбитражных разбирательствах, возникающих из‑за споров в сфере энергетики и строительства.

Милош Ивкович также консультирует лидеров международного бизнеса и государственные структуры по стратегическим вопросам, связанным с защитой инвестиций и способами минимизации юридической ответственности.

После того, как Милош Ивкович стал членом академического факультета юридического факультета Вашингтонского университета, он регулярно работал стипендиатом в различных университетах. Сфера его научных интересов — международное публичное право и сравнительный гражданский процесс.

MIL OSI