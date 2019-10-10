Сегодня в «Эфире» предостережение, объявленное работодателям заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Юрием Пономаревым, исполнение оборонного заказа, сироты в лечебных учреждениях

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В программе «Генеральная линия» заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев объявит предостережения работодателям в связи с невыплатой заработной платы.

Каким образом работа прокуроров сказывается на исполнении государственного оборонного заказа, станет ясно в рубрике «Криминальный тренд».

О том, почему оставшиеся без опеки родителей дети месяцами не могут покинуть лечебные учреждения, почему бездействуют органы опеки и попечительства и какие меры принимаются органами прокуратуры, пойдет речь в рубрике «0+».

Программа «Эфир» на 10 октября 2019 года:

· Генеральная линия. Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев объявил предостережения работодателям в связи с невыплатой заработной платы.

· Криминальный тренд. Государственный оборонный заказ: прокурорский контроль на рубежах Родины.

· Субъект права. Вместе против коррупции. Прокуратуры Орловской, Калужской и Томской областей, Алтайского края.

· 0+. Больничные малыши.

· Особые полномочия. Прокурор с Рублевки.

· В процессе. Возврату подлежит. Долгий путь домой.

· Логика закона. Антикоррупционное табу для чиновника.

· Бизнес вправе. V Восточный экономический форум. Защита резидентов ТОСЭР и порта Владивосток.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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