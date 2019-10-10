Source: Russia Federal Space

#Центр Хруничева#Главное#ILS10.10.2019 09:45

Смена руководства компании ILS

Сегодня, 10 октября 2019 г., Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева, мажоритарный акционер компании International Launch Services, Inc. (ILS), сообщает об уходе Кёрка Пайшера с поста президента компании ILS. До назначения преемника временно исполняющим обязанности президента компании будет Джон Пальме, директор по операционной деятельности.

Генеральный директор ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Алексей Варочко выразил благодарность г-ну Пайшеру за работу в предоставлении пусковых услуг с использованием ракеты-носителя «Протон-М» на мировом космическом рынке.

«Мы высоко ценим работу Кёрка на протяжении минувших четырех лет и его неизменную поддержку наших инициатив в области качества. Особое внимание вопросам качества принесло значительные дивиденды, выразившиеся в 18 последовательных успешных пусках ракет-носителей „Протон“ за прошедшие три года. Мы желаем Кёрку успехов во всех его будущих начинаниях», — сказал Алексей Варочко.

Совет директоров компании International Launch Services, Inc. также объявляет, что отдельным постановлением принято решение о привлечении г-на Томаса П. Тчуди, бывшего старшего вице-президента и генерального юрисконсульта компании ILS, для оказания компании поддержки по широкому кругу правовых вопросов и обеспечения соблюдения юридических и регуляторных требований, связанных с планируемыми изменениями организационной структуры компании и расширением пакета предлагаемых заказчикам услуг.

«В связи с реструктуризацией компании ILS мы будем находиться на пороге новой эры российской коммерческой космонавтики», — отметил генеральный директор Центра Хруничева.

Компания ILS также продолжит сотрудничество с компанией АО «Главкосмос Пусковые Услуги» над возможностью объединения работы по двум эффективным средствам выведения — ракет семейства «Союз-2» и «Протон-М» для расширения предлагаемого заказчикам пакета услуг и для обеспечения перекрёстной подстраховки.

Производство ракет-носителей «Протон-М» будет продолжаться в объемах, необходимых для плавного и полного перехода к использованию перспективных ракет-носителей «Ангара» в различных модификациях.

«Ракеты-носители „Протон“ будут изготавливаться и передаваться в распоряжение компании ILS для выполнения пусковых программ в интересах всех заказчиков, которые заключили контракт на пусковые услуги на этой ракете-носителе», — заключил Алексей Варочко.

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