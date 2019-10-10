Состоялось открытие выставки «Современный спорт. Инновации и перспективы» в рамках Форума «Россия – спортивная держава»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 10 октября, в Нижнем Новгороде в рамках VIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» состоялось открытие выставки «Современный спорт. Инновации и перспективы». В торжественном мероприятии приняли участие Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков и помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин.

Павел Колобков отметил, что в этом году традиционная выставка проходит в новом формате, а её центральной площадкой стал стенд «Спорт – норма жизни». «Это краткое название федерального проекта, который реализует Минспорт России, – уточнил глава Минспорта России. – На нашей площадке будут представлены федеральный экспериментальный проект «Стань чемпионом», а также пройдёт презентация CRM-системы «ГТО» и много различных активностей».

«Всего в этом году на выставке представлено более 30 экспонентов, – отметил Павел Колобков. – Как вы знаете, в России в ближайшее время пройдёт ряд международных соревнований: Чемпионат Европы по футболу 2020 года, Чемпионат мира по волейболу 2022 года, Чемпионат и Первенство мира по хоккею 2023 года, Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года и многие другие. В этой связи на выставке представлены стенды общероссийских спортивных федераций, которые участвуют в заявочных кампаниях. На выставке можно также ознакомиться с инновационными тенденциями развития спортивной индустрии».

«Поздравляю Министерство спорта Российской Федерации и Нижегородскую область за то, что сегодня мы можем видеть современный уровень спортивных технологий, – сказал Игорь Левитин. – Благодаря им спорт сегодня отвечает всем требованиям, которые нужны человеку».

Отметим, что площадки выставки «Современный спорт. Инновации и перспективы» во второй день Форума будут доступны всем желающим.

VIII Форум «Россия – спортивная держава» завершится 11 октября.

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

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