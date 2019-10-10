Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное10.10.2019 09:00

Специалисты РКС получили премию Ревунова

Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос) получили престижную отраслевую премию имени Владимира Александровича Ревунова за успешную реализацию проекта в области импортозамещения. Коллектив авторов в составе Станислава Яхутина, Олега Демидюка и Ивана Егорова занял третье место в номинации «лучший молодой конструктор» с разработкой «Унифицированная конструкция дешифратора командной и телеметрической информации». Прибор полностью создан на основе отечественных комплектующих.

К достоинствам разработки относятся высокая технологичность производства, низкая себестоимость, уменьшенные на 10% по сравнению с аналогами масса и габариты, а также высокие надежность и отказоустойчивость, которые позволят прибору работать на орбите до 15 лет.

Руководитель отделения разработки конструкторской документации бортовых и наземных приборов и систем командных радиолиний РКС Станислав Яхутин: «Разработанный нами прибор — важная часть системы связи космических аппаратов. Он защищает спутники от искажения команд управления, поступающих с Земли, и помех, которые могут привести к потере аппарата».

Прибор соответствует самым современным схемотехническим решениям и требованиям, предъявляемым к конструированию и уже поставляется заказчикам для установки на отечественные космические аппараты.

Руководитель сектора разработки конструкторской документации бортовой аппаратуры РКС Иван Егоров: «Наша разработка — труд большого коллектива высококлассных специалистов. Эта награда каждого, кто принимал участие в создании новой линейки приборов с унифицированной конструкцией».

Премия имени В.А. Ревунова учреждена АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» и вручается ежегодно с 2016 года. Всего в конкурсе представлено шесть специализаций в двух номинациях, участвовать в которых могут не только индивидуальные соискатели, но и авторские коллективы молодых ученых. Владимир Александрович Ревунов с 1994 по 2016 годы возглавлял «Пензенское производственное объединение ЭВТ» и внес огромный вклад в развитие высокотехнологичной промышленности России.

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