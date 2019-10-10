С. Митин: Развитие сельхозпроизводства будет определяться качеством выпускаемой техники и спросом на нее со стороны российских аграриев

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы и эксперты обсудили проблемы и перспективы обеспечения современной сельскохозяйственной техникой АПК России.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел выездное совещание на тему «Обеспечение современной сельскохозяйственной техникой агропромышленного комплекса Российской Федерации: проблемы и перспективы (на примере отрасли тракторостроения)».

Сенатор проинформировал, что мероприятие проводится в соответствии с утвержденным Планом мероприятий Совета Федерации на осеннюю сессию 2019 г.

«Развитие отечественного сельскохозяйственного машиностроения относится к приоритетным государственным задачам», — подчеркнул Сергей Митин.

Сенатор обратил внимание, что совещание – это результат комплексной работы Совета Федерации, профильных комитетов и Временной комиссии по законодательному обеспечению развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса.

Парламентарий напомнил, что во исполнение поручения Председателя Совета Федерации, данного 12 октября 2018 г. на Пленарном заседании V Форума регионов Беларуси и России, членами Совета Федерации была проделана значительная работа по сбору и анализу информации о текущем состоянии отрасли. Особое внимание было уделено реализации проектов по производству сельхозтехники белорусских марок на российских заводах с применением российских мер государственной поддержки.

Агропромышленный комплекс страны продолжает испытывать острую необходимость в ускоренном техническом и технологическом перевооружении

Сергей Митин отметил, что несмотря на беспрецедентный комплекс мер государственной поддержки отрасли сельскохозяйственного машиностроения и наметившуюся в последние годы положительную динамику производства, агропромышленный комплекс страны продолжает испытывать острую необходимость в ускоренном техническом и технологическом перевооружении.

«Отставание технико-технологической базы приводит к низкой эффективности сельскохозяйственного производства, проявляющееся в отставании уровня урожайности, недостаточной производительности труда и эффективности производственных затрат. Именно такое положение дел определяет особую актуальность и социальную значимость сегодняшнего совещания», — заявил сенатор.

Дальнейшее развитие отечественного сельскохозяйственного производства во многом будет определяться качеством выпускаемой сельхозтехники и спросом на нее со стороны российских аграриев, уверен Сергей Митин. По его словам, наблюдается усиление конкуренции на российском рынке сельхозтехники. Предпочтение крупных агрохолдингов в последние годы отдается комплексным технологическим решениям, предлагаемым машиностроительными компаниями.

Сергей Митин выразил сожаление, что в условиях недостаточной инвестиционной активности российскому агропромышленному комплексу не удается выйти на необходимые темпы технического обновления. Темпы выбытия сельскохозяйственной техники продолжают оставаться в 1,5–2 раза выше приобретения новой.

Для выполнения целевых показателей Указа Президента РФ по переходу к высокотехнологическому производству (в том числе в сельском хозяйстве) и увеличения экспорта продукции агропромышленного комплекса, представляется необходимым переломить сложившийся негативный тренд и обеспечить сельхозпроизводителей необходимым и достаточным количеством современной техники, подчеркнул парламентарий.

В рамках совещания были рассмотрены проблемы обеспеченности российских аграриев современной сельскохозяйственной техникой, готовности отечественных сельхозмашинопроизводителей обеспечить российский рынок современной техникой, отвечающей требованиям к качеству и экономичности.

В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, субъектов РФ, отраслевые союзы и ассоциации, предприятия отрасли, эксперты в области сельхозмашиностроения.

MIL OSI