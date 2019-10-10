С. Рябухин: Необходим жесткий контроль за медицинским спиртом для борьбы с нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукцией

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание на тему «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области провел совещание на тему «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Сергей Рябухин

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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«За последние три с половиной года нам удалось многое сделать в борьбе с нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукцией. Появились очень серьезные законодательные инициативы, которые были внесены в Уголовный и Административный кодексы, мы ужесточили требования к производству и обороту, ужесточили наказания в отношении тех лиц, которые занимаются нелегальным производством, и видим результат, — сказал Сергей Рябухин. – По информации Министерства финансов РФ, из «серой зоны» в пользу доходов российского бюджета выведено около 240 миллиардов рублей».

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При этом по оценкам экспертов, в «серой зоне» остается еще от 28 до 32 процентов алкогольной и спиртосодержащей продукции, сказал парламентарий. «Основной причиной является отсутствие жесткого учета и контроля за медицинским спиртом».

В «серой зоне» остается еще от 28 до 32 процентов алкогольной и спиртосодержащей продукции

Участники совещания обсудили подготовленный сенаторами законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», предусматривающий ужесточение контроля в обсуждаемой сфере, и высказали предложения по его доработке.

Авторы законопроекта, принятого 10 октября 2019 года Государственной Думой в первом чтении, — члены СФ Евгений Бушмин, Сергей Рябухин, Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области Сергей Иванов, ИвановСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Магаданской области Андрей Епишин, ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области Елена Перминова, ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области Мухарбий Ульбашев. УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

Сергей Рябухин сообщил, что законопроектом предлагается, в частности, внедрение ЕГАИС по всей цепочке движения этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств в отношении лиц, осуществляющих оптовую торговлю, перевозку, хранение указанной продукции. Это позволит пресечь незаконные поставки.

Также предусматривается установление запретов на производство спиртосодержащих препаратов обособленным подразделениям организаций, использующим основное технологическое оборудование для производства этилового спирт и ряд других мер.

Заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Елена Афанасьева сообщила, что ведомство только за последнее время выявило 27 фактов незаконного оборота и использования медицинского спирта при производстве нелегальной продукции. Изъято более 1 тысячи тонн жидкости под видом медицинского спирта. Это 72 процента от объема всего изъятого спирта и спиртосодержащей жидкости. «Объемы изымаемого спирта за один раз доходят до двухсот тонн».

В обсуждении приняли участие представители Министерства финансов, Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли, Министерства сельского хозяйства, Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел, Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Счетной палаты, государственных и коммерческих организаций, эксперты.

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