Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Эквадор в РФ Хулио Прадо Эспиносой.

Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальной ассамблеей Республики Эквадор Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Эквадор в Российской Федерации Хулио Прадо Эспиносой.

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«Эквадор для России является важным партнером в Латинской Америке. Между нашими странами установились тесные, дружественные связи. Нам удалось сформировать хорошую базу для сотрудничества, расширить взаимодействие в торговле, энергетике, и сфере новых технологий», — сказал сенатор.

Виктор Смирнов подчеркнул особое значение межпарламентских контактов. «Весомым импульсом для развития двустороннего сотрудничества стал официальный визит делегации верхней палаты российского парламента во главе с Председателем СФ Валентиной Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в Эквадор. В ходе визита состоялось подписание соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Советом Федерации и Национальной Ассамблеей Республики Эквадор», — напомнил сенатор, отметив, что постоянное внимание уделяется сотрудничеству в рамках парламентских групп дружбы.

Встреча В. Смирнова и Е. Афанасьевой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Эквадор в РФ Х. П. Эспиносой

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Встреча В. Смирнова и Е. Афанасьевой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Эквадор в РФ Х. П. Эспиносой

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Встреча В. Смирнова и Е. Афанасьевой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Эквадор в РФ Х. П. Эспиносой

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Встреча В. Смирнова и Е. Афанасьевой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Эквадор в РФ Х. П. Эспиносой

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Встреча В. Смирнова и Е. Афанасьевой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Эквадор в РФ Х. П. Эспиносой

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Встреча В. Смирнова и Е. Афанасьевой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Эквадор в РФ Х. П. Эспиносой

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Встреча В. Смирнова и Е. Афанасьевой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Эквадор в РФ Х. П. Эспиносой

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Встреча В. Смирнова и Е. Афанасьевой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Эквадор в РФ Х. П. Эспиносой

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Встреча В. Смирнова и Е. Афанасьевой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Эквадор в РФ Х. П. Эспиносой

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Встреча В. Смирнова и Е. Афанасьевой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Эквадор в РФ Х. П. Эспиносой

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Встреча В. Смирнова и Е. Афанасьевой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Эквадор в РФ Х. П. Эспиносой

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Встреча В. Смирнова и Е. Афанасьевой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Эквадор в РФ Х. П. Эспиносой

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Виктор Смирнов акцентировал внимание на том, что Эквадор остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров России в Латинской Америке, и в последние годы стабильно занимает третье место по товарообороту. «Важно сохранить положительную динамику, закрепить наметившуюся тенденцию к диверсификации структуры товарооборота между нашими странами».

Эквадор остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров России в Латинской Америке

По словам парламентария, несмотря на географическую удаленность России от Эквадора, межрегиональное взаимодействие играет важную роль. Поддерживаются связи между городами-побратимами, готовится к подписанию ряд новых значимых соглашений об установлении постоянного взаимодействия российских и эквадорских регионов.

Виктор Смирнов назвал двусторонние связи в образовательной, научной и гуманитарной сферах неотъемлемым элементом культурного сближения стран. «Растут студенческие и академические обмены. Правительство РФ ежегодно выделяет стипендии на обучение студентов из Эквадора. В текущем учебном году была выделена 101 стипендия. Это один из самых высоких показателей среди стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В настоящее время в России обучается 480 эквадорских студентов».

Законодатель сообщил, что в рамках реализации национального проекта «Образование» планируется значительно увеличить количество студентов-иностранцев. «Мы рассчитываем, что молодые люди из Эквадора воспользуются возможностью получения качественного высшего профессионального образования в российских вузах».

К тому же, продолжил сенатор, в Эквадоре растет интерес к изучению русского языка, идет поиск новых направлений сотрудничества между российскими и эквадорскими вузами.

В свою очередь Хулио Прадо Эспиноса отметил исторический характер сложившихся отношений. Он подчеркнул, что регулярные встречи между представителями парламентов являются подтверждением непрерывного и продуктивного диалога.

Посол также выразил уверенность в дальнейшем расширении тесного и взаимовыгодного партнерства двух стран по всем направлениям взаимодействия.

Во встрече приняли участие члены группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальной ассамблеей Республики Эквадор — председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников, КалашниковСергей Вячеславовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева, АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области а также заместитель директора Латиноамериканского департамента МИД России Сергей Мелик-Багдасаров.

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