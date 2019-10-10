Ю. Воробьев: Российская лесная отрасль должна выйти на качественно новый уровень

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили первоочередные меры, направленные на реформирование лесной отрасли.

Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области провел первое заседание рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства.

Юрий Воробьев напомнил, что в ходе одного из заседаний Совета Федерации, в рамках «Правительственного часа», была рассмотрена проблема, связанная с незаконной рубкой и вывозом леса за рубеж. «В результате рассмотрения этого вопроса вскрылись и другие проблемы лесной отрасли».

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«Рабочая группа по совершенствованию лесного законодательства должна выработать рекомендации, которые лягут в основу работы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, а также Правительства РФ, где также создана рабочая группа, с которой мы плотно взаимодействуем. Наша задача консолидировать усилия всех ветвей власти, федеральных и региональных, а также научного сообщества», — сказал Юрий Воробьев.

Он уточнил, что рабочая группа будет собираться регулярно, в том числе и в субъектах РФ.

Вице-спикер СФ отметил, что в хозяйственный оборот страны в настоящее время включено только двадцать процентов от всего лесного запаса. «Эффективность лесной отрасли в хозяйстве нашего государства является очень низкой».

Эффективность лесной отрасли в хозяйстве нашего государства является очень низкой

В работе приняли участие председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия заместители председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев ЛебедевВладимир Альбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Нижегородской области и Татьяна Гигель, ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай член того же Комитета СФ Сергей Брилка, БрилкаСергей Фатеевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Иркутской области полномочный представитель Правительства Российской Федерации в Совете Федерации Андрей Яцкин.

Заседание рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства

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Юрий Воробьев

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Заседание рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства

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Заседание рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства

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Заседание рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства

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Алексей Майоров обратил внимание на первоочередные задачи и основные направления работы, которые, по мнению сенатора, должны включать статистическое определение площади и качества российских лесов, разделение полномочий и ответственности федеральных и региональных властей в сфере лесоустройства, довести до необходимого уровня численность работников лесохозяйства, прежде всего – лесников, наделить их семи необходимыми полномочиями. Отдельный вопрос – совершенствование Лесного кодекса РФ.

Сергей Брилка обратил внимание на вопросы сохранения лесной экосистемы и участие в этой работе представителей научного сообщества.

Владимир Лебедев высказал предложения, касающиеся охраны лесов от пожаров с упором на совершенствование лесного законодательства, поднял тему отсутствия уполномоченных лиц при тушении пожаров на землях лесного фонда и кредиторскую задолженность за эту работу, а также затронул тему полномочий по лесоустройству, включая таксацию лесов и лесоустроительных мероприятий.

Татьяна Гигель напомнила о необходимости устранения кадрового дефицита в лесной отрасли.

В ходе заседания выступили с докладами заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ — руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко, заместитель Министра МЧС – главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Игорь Кобзев, первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов, представители федеральных и региональных органов государственной власти, бизнеса, научных и общественных кругов. Они затронули вопросы вывозных пошлин на лесоматериалы, тушения лесных пожаров, контроля за договорами лесопользования, обсудили предложения по первоочередным мерам, направленным на реформирование лесной отрасли.

Как отметил Юрий Воробьев, предложения будут обработаны и изложены в дополненном и расширенном проекте решения рабочей группы.

По словам вице-спикера СФ, в конце текущего года планируется подготовить отчет о выполнении Постановлении Совета Федерации, а в осеннюю сессию 2020 года в Совете Федерации вновь заслушают информацию о работе Министерства природных ресурсов и Агентства по вопросам ведения лесного хозяйства.

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