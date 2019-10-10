11 октября состоится заседание Совета глав государств СНГ

Source: President of Russia – Kremlin

Планируется подвести итоги взаимодействия в рамках Содружества в текущем году в торгово-экономической и социальной сферах, в области внешней политики и безопасности.

Особое внимание будет уделено предстоящему совместному празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Предполагается принять соответствующее обращение глав государств к народам стран Содружества и мировой общественности.

Планируется подписать ряд многосторонних документов, в том числе Декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве государств – участников СНГ Краткая справка Содружество Независимых Государств (СНГ) , и рассмотреть решения кадрового и организационного характера.

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