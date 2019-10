Atēnu pilsētas mērs Kosts Bakojani Valsts prezidentam Egilam Levitam pasniedz Atēnu pilsētas goda medaļu

10.–11. oktobrī Valsts prezidents Egils Levits atrodas Atēnās, lai piedalītos 15. Arajološas grupas sanāksmē. Šodien, tiekoties ar Atēnu mēru Kostu Bakojani (Kostas Bakoyannis), E. Levits saņēma Atēnu pilsētas goda medaļu. Saņemot Atēnu pilsētas augsto novērtējumu, Valsts prezidents uzsvēra, ka ir gods saņemt to no pilsētas valstī, ko sauc par demokrātijas šūpuli. Egils Levits arī atzīmēja, ka savulaik, lasot grieķu filozofa Tukidīda darbus, ir pārdomājis viņa sacīto par vairākuma varu demokrātijā. Tāpat Valsts prezidents sacīja, ka savulaik, strādājot pie Latvijas Administratīvā procesa likuma, ir iepazinies ar Grieķijas atbilstošo likumu un daudz atzīstamu lietu pārcēlis Latvijas praksē. Egils Levits un Kosts Bakojani apmainījās viedokļiem par aktuālo situāciju Eiropas Savienībā (ES), kā arī par Latvijas un Grieķijas politisko, ekonomisko un sociālo situāciju. Atēnu mēru ļoti interesēja Latvijas pieredze 2008. gada finanšu krīzes pārvarēšanā, un viņš atzinīgi novērtēja Latvijas progresu pēc krīzes pārvarēšanas, uzsverot, ka iegūtā pieredze ir vērtīga arī Grieķijai, atveseļojoties pēc grūtās finanšu situācijas pēdējos gados. Tāpat K. Bakojanis uzsvēra, ka šobrīd pilsēta strauji attīstās. Grieķijas iedzīvotāju vidū, par spīti ekonomiskajām un finanšu grūtībām, pārliecība par dalību Eiropas Savienībā ir ļoti augsta. Abas puses apmainījās ar pieredzi par remigrācijas procesa veicināšanu Latvijā un Grieķijā, jo Atēnu mērs norādīja, ka daudz jauniešu pēc krīzes ir devušies pasaulē, taču Grieķijā valda vēlme viņus atgriezt dzimtenē. Egils Levits pastāstīja par rīt Atēnās gaidāmo parlamentāro ES dalībvalstu prezidentu sanāksmi. K. Bakojanis augsti novērtēja Latvijas Valsts prezidenta izvirzītās prioritātes darba kārtībā, ņemot vērā Egila Levita vēlmi strādāt ar solidaritātes, piederības un nevienlīdzības mazināšanas jautājumiem. 11. oktobrī Valsts prezidents Egils Levits līdz ar citiem 12 Eiropas valstu prezidentiem piedalīsies prezidentu diskusijā Atēnās. Šo prezidentu sanāksmes tiek dēvētas par Arajološas sanāksmēm, atsaucoties uz pirmo šāda veida sanāksmi, kas pirms 15 gadiem notika Portugālē, Arajološas pilsētā (Arraiolos). Uz sanāksmēm pulcējas to Eiropas valstu prezidenti, kuri pārstāv parlamentārās republikas ar līdzīgām prezidentu pilnvarām. 15. Arajološas sanāksmē prezidenti apmainīsies ar viedokļiem par ES dalībvalstu aktuālajiem drošības izaicinājumiem, kā arī ekonomikas un migrācijas problemātiku. Sanāksme dod iespēju arī divpusējām sarunām starp sanāksmes dalībniekiem. Noslēgumā 11. oktobrī plkst. 17.00 plānota visu prezidentu kopīga preses konference.

Source: President of Latvia in Latvian