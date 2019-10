Premier: Polska domem i Ojczyzną wszystkich Polaków

Source: President of Poland in Polish

Zobacz film Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji nt. wspierania repatriantów »

Premier podkreślał, że gdziekolwiek Polacy byli w przeszłości zsyłani, zawsze starali się mieć Polskę w sercu. Dlatego my dzisiaj również robimy wszystko, by po latach zapóźnień pamiętać o Polakach, którzy tam zostali, o ich potomkach – mówił szef rządu. Przypomniał, że ustawa z 2017 r. zmienia sytuację Polaków, którzy chcą wrócić z zagranicy do Polski.

Zapewnił, że rząd nadal chce kontynuować ten proces. Dodał, że działania te to nie tylko środki przeznaczane na ten cel, ale też otwarte serca społeczeństwa.

Podczas dzisiejszej wizyty premier wziął także udział w otwarciu wystawy Znani nieznani. Polacy światu, przygotowanej przez resort Spraw Zagranicznych oraz Polską Akademię Nauk. Wystawa ma na celu przybliżenie dokonań wielkich rodaków, którzy nigdy nie zapomnieli, że są Polakami.

