Premier w woj. wielkopolskim

Source: President of Poland in Polish

Zobacz film Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w firmie Amica S.A »

Amica SA to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych i pomimo rosnącej konkurencji z zagranicy pozostaje liderem na polskim rynku AGD.

Widać tu ogromny postęp technologiczny i połączenie pracy człowieka z postępującą automatyzacją oraz innowacyjnością – powiedział Mateusz Morawiecki i podkreślił, że firma tworzy potęgę AGD, a także jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w Europie.

Szef rządu mówił również o tym, że zakład oprócz swojej działalności w branży, dodatkowo wspiera oraz współfinansuje, przy wsparciu państwa, kształcenie młodych piłkarzy w nowoczesnej szkółce piłkarskiej. Jak dodał „piłka nożna to również rosnąca gałąź gospodarki całego kraju i ważne jest to, żebyśmy byli dumni z tego, że z Polski wychodzi coraz więcej piłkarzy na światowym poziomie”.

Chcemy, żeby polska piłka była sławna na świecie, a ten system kształcenia się sprawdza. Mateusz Morawiecki przypomniał także, że rząd realizuje dziś wiele programów oraz inwestycji w infrastrukturę sportową, aby „młodzież mogła doskonalić swoje umiejętności w jak najlepszych warunkach”.

Premier odwiedził również gospodarstwo rolne w miejscowości Podmokle Wielkie, gdzie rozmawiał z miejscowymi rolnikami na temat suszy, dofinansowań oraz ASF. Polskie rolnictwo i polska wieś to nasza racja stanu – dodał na zakończenie spotkania Mateusz Morawiecki.

