Ангелина Мельникова – бронзовый призёр Чемпионата мира по спортивной гимнастике в многоборье

Source: Russia Ministry of Sport

10 октября на Чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте (Германия) были разыграны медали в личном многоборье среди женщин.

Россиянка Ангелина Мельникова выиграла бронзовую медаль. По сумме четырёх упражнений (опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно и вольные упражнения) она набрала 56,399 балла. «Золото» завоевала американка Симона Байлз (58,999), ставшая 16-кратной чемпионкой мира. «Серебро» взяла китаянка Тан Сицзин (56,899). Ещё одна россиянка, выступавшая в многоборье, Лилия Ахаимова заняла предпоследнее 22-е место (51,465).

Для 19-летней Ангелины Мельниковой бронзовая медаль стала первой на чемпионатах мира в личных соревнованиях. До этого она дважды выигрывала «серебро» в командном многоборье (на Чемпионатах мира 2018 и 2019 годов). Кроме того, она является серебряным призёром Игр XXXI Олимпиады 2016 года в командном многоборье.

Финал в мужском индивидуальном многоборье пройдёт 11 октября. Россию в нём представят Никита Нагорный и Артур Далалоян. Медали в отдельных видах будут разыграны 12 и 13 октября.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Ангелину Мельникову и её тренеров с «бронзой» Чемпионата мира в Германии и желает новых высоких достижений!

Фото: Е. Михайлова / Федерация спортивной гимнастики России

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI