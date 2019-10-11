А. Кутепов: Ключевые понятия в сфере дорожной деятельности требуется прописать в законодательстве

Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике направил письмо в адрес Министра транспорта РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга направил письмо в адрес Министра транспорта РФ Евгения Дитриха, в котором обратил внимание на необходимость нормативного закрепления ключевых понятий в сфере дорожной деятельности.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» регионы обозначают проблемы, которые возникают по ряду причин, говорится в письме.

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Имеется правовая неопределенность по ряду ключевых понятий и направлений, таких как «объекты благоустройства», «улично-дорожная сеть», «улица, проезды» и другие. В настоящее время ни федеральными законами, ни нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации четко не закреплены эти и другие понятия планировочной структуры населённых пунктов, отметил парламентарий.

По его словам, при реализации региональных, муниципальных проектов дорожной деятельности главные распорядители впоследствии могут столкнуться с результатами проверочных, надзорных мероприятий. Например, при произведении ремонта улиц и дворовых территорий – часть регионов это относит к дорожной деятельности, реализуя это направление через дорожные фонды. Часть субъектов относят к области благоустройства. При этом, использование средств дорожного фонда может быть расценено как нецелевое. Также при реализации ремонтных работ не понятны требования к производимым работам (какие ГОСТЫ должны применяться — дорог, улиц, или проездов и т. п.).

«Необходимость нормативного закрепления вышеуказанных понятий неоднократно отмечалась. Имеются ряд проектов законов, в том числе версия, подготовленная Правительством РФ, которая, к сожалению, не была внесена», отметил Андрей Кутепов.

Сенатор напомнил, что 28 мая 2019 года Комитет Совета Федерации по экономической политике провел «круглый стол» на тему «Качество выполнения дорожно-строительных работ. Система контроля». В рекомендациях Правительству РФ содержится пункт, в котором предложено ускорить рассмотрение разработанных Министерством транспорта проектов федеральных законов, предусматривающих внесение изменений в Градостроительный кодекс РФ в части установления нормативного понятия «улично-дорожная сеть», внедрения и применения инновационных технологий и материалов в дорожном строительстве, а также в части определения транспортного планирования в качестве одного из приоритетов при разработке документов территориального планирования Это вызвано необходимостью увязки градостроительных решений с обязательным обеспечением территорий транспортной инфраструктурой.

«В связи с вышеизложенным, просим Вас ускорить процесс разработки проекта федерального закона по внесению изменений в законодательство РФ в части установления нормативный понятий «улица» и «улично-дорожная сеть» и других», — говорится в письме.

Просим ускорить процесс разработки проекта федерального закона по внесению изменений в законодательство РФ

Андрей Кутепов обратил внимание Министра на то, что при проведении в регионах работ по реконструкции и капитальному ремонту дорог федерального значения в должной мере не учитываются, а порой и полностью игнорируются потребности жителей населенных пунктов, примыкающих к дорогам. «Так, переносятся или полностью ликвидируются остановки общественного транспорта, которыми местное население пользовалось десятилетиями, значительно сокращается число пешеходных переходов, убираются съезды и примыкания к объектам придорожного сервиса, изменяется дорожная разметка, запрещая совершать левый поворот для заезда к ним. Данные действия производятся без учета мнения органов местного самоуправления и населения, без обоснования статистическими данными о высокой аварийности».

По словам сенатора, все это крайне негативно сказывается на транспортной доступности населенных пунктов и объектов придорожного сервиса. Усложняется транспортная схема, население тратит лишнее время и несет дополнительные расходы на оплату проезда в связи удлинением маршрутов, вынужденными пересадками общественного транспорта. Снижается безопасность, так как люди продолжают переходить (перебегать) дорогу в привычных местах, где ранее были остановки и переходы. Предприниматели, владельцы объектов придорожного сервиса, осуществляющие свой бизнес в сельской местности долгие годы, ставятся на грань разорения и закрытия, о чем свидетельствуют многочисленные обращения.

Андрей Кутепов отметил, что при этом существует законодательный запрет для владельцев дорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения на осуществление работ по строительству и реконструкции подъездов, съездов и примыканий к объектам придорожного сервиса в случае ремонта, реконструкции автомобильной дороги.

«В этой связи, членами СФ был разработан проект закона, предоставляющий право (не обязанность) при проведении ремонта, капитального ремонта и реконструкции, автомобильных дорог владельцу дороги осуществлять работы по строительству, обустройству и реконструкции съездов и примыканий к объектам придорожного сервиса за счет собственных средств. Просим Вас поддержать этот законопроект», — говорится в письме.

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