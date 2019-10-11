В «Газпром трансгаз Ставрополь» прошел корпоративный турнир по мини-футболу

Source: Gazprom in Russian

Справка

ООО “Газпром трансгаз Ставрополь” — 100-процентное дочернее предприятие ПАО “Газпром”.

Линейная часть магистральных газопроводов, обслуживаемых предприятием, проходит через территорию 10 субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов Российской Федерации. Компания обеспечивает транспорт газа в Грузию, Армению, Турцию и республику Южная Осетия.

В состав ООО “Газпром трансгаз Ставрополь” входит 18 филиалов, в том числе 10 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

Ежегодные объемы транспортировки и поставки газа составляют от 60 до 70 млрд куб. м. Общая протяженность газопроводов превышает 8 тыс. км. Компания эксплуатирует 12 компрессорных станций, 19 цехов и 11 типов газоперекачивающих агрегатов, общая установленная мощность которых составляет 1035,9 МВт, а также более 360 газораспределительных станций.

В ООО “Газпром трансгаз Ставрополь” успешно функционирует Единая система управления охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью, соответствующая международной системе менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда OHSAS 18000:2007.

Система экологического менеджмента газотранспортного предприятия соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2015.

В компании работает более 7,5 тыс. человек. Головной офис расположен в городе Ставрополе.

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