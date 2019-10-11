В Москве перед судом предстанут организатор и участники преступной группы, обвиняемые в совершении мошенничества под предлогом установки оборудования для фильтрации воды

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 участников организованной группы. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

По версии следствия, один из злоумышленников, имея умысел на хищение имущества социально-незащищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов) под видом оказания услуг жилищно-коммунального хозяйства, в 2016 году создал организованную преступную группу. В ее состав в разные периоды входили 9 обвиняемых, а также иные участники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Для придания законного вида своей противоправной деятельности на территории столичного региона он создал ООО «Водоканалспецсервис».

В период с ноября 2016 года по сентябрь 2017 года участники организованной преступной группы, во исполнение общего преступного замысла под видом оказания ООО «Водоканалспецсервис» услуг жилищно-коммунального хозяйства вводили в заблуждение жителей столицы относительно необходимости приобретения и установки оборудования для фильтрации воды. По результатам расследования установлена их причастность к хищению мошенническим путем денежных средств 40 граждан, причинный потерпевшим ущерб превысил 1,2 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в Щербинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

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