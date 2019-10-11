В Москве прокуратура добилась восстановления права жительницы столицы на получение страхового возмещения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Жительница столицы, которая более 12 лет проходила службу в органах внутренних дел, обратилась в Басманный районный суд г. Москвы с иском к страховой компании о взыскании страхового возмещения, ранее более 12 лет проходившая службу в органах внутренних дел.

В исковом заявлении она указала, что во время службы получила заболевание, из-за которого признана военно-врачебной комиссии негодной к дальнейшей службе, в связи с чем уволена. Спустя год и два месяца после увольнения истцу удалось оформить инвалидность по данному заболеванию, после чего она обратилась за выплатой страхового возмещения.

Согласно действующему законодательству, одним из страховых случаев является установление застрахованному лицу инвалидности до истечения одного года после увольнения с военной службы вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы.

Страховая компания, установив, что прошло более года со дня увольнения до дня установления инвалидности, отказала в выплате страхового возмещения. Суд также отказал женщине в удовлетворении иска о взыскании со страховой компании страхового возмещения.

Басманной межрайонной прокуратурой г. Москвы принесено апелляционное представление об отмене решения суда и вынесении нового решения об удовлетворении иска.

В представлении прокурор указал, что судом не учтены непрерывные периоды нахождения истца на стационарном лечении по заболеванию, явившемуся основанием к установлению инвалидности. Кроме того, прокурор обратил внимание суда апелляционной инстанции, что несвоевременное решение медицинской организацией вопроса о направлении документов на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности не может повлечь нарушение прав истца на получение страховой выплаты вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы.

Апелляционным определением судебной коллегии Московского городского суда решение суда первой инстанции отменено, принято решение об удовлетворении требований истца о выплате ей страхового возмещения.

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