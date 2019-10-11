В Нижнем Новгороде обсудили вопросы развития плавания

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 11 октября, в Нижнем Новгороде на полях VIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» состоялась встреча Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова и президента Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе при участии губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова.

Павел Колобков поблагодарил Хулио Маглионе за участие в работе Форума. «Это для меня большая честь и я очень рад обсудить развитие российского и мирового спорта», – ответил президент FINA.

«В нашей стране сегодня в приоритете массовый спорт, – заметил Министр. – За последние годы мы многое сделали для того, чтобы у россиян были возможности заниматься спортом. К сожалению, в России ещё недостаточное количество бассейнов, но мы строим. Сейчас готовим специальную программу с нашей федерацией плавания. Собираемся строить здесь, в Нижнем Новгороде, большой соревновательный бассейн, и мы, конечно, хотели бы, чтобы одни из соревнований FINA прошли в нём».

Одновременно Глеб Никитин сообщил, что в Нижнем Новгороде к 2023 году будет построен ещё дворец водных видов спорта, а также предложил провести в Нижнем Новгороде под эгидой FINA соревнования по плаванию на открытой воде.

«В России проводятся много соревнований FINA, что очень приятно, – сказал Павел Колобков. – Сейчас мы готовимся к проведению в Казани в 2022 году Чемпионата мира по плаванию на короткой воде и в 2025 году Чемпионата мира по водным видам спорта. Уверен, что Нижний Новгород станет ещё одним российским городом, где будут также активно проводиться соревнования FINA».

Кроме того, стороны обсудили вопросы развития плавания, в частности, результаты реализации программы FINA «Плавание для всех», цель которой – доступность обучения плаванию, и другие.

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

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