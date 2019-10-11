В Республике Таджикистан вынесен приговор по уголовному делу, переданному Генеральной прокуратурой Российской Федерации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По материалам, переданным Генеральной прокуратурой Российской Федерации, судом района Фирдавен города Душанбе Республики Таджикистан осужден гражданин данного государства Хошимхон Боходиров.

Уголовное дело расследовалось Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области по фактам организации преступного сообщества, незаконного оборота с целью сбыта наркотических средств и легализации денежных средств, приобретённых в результате совершения им преступлений (один эпизод п. «а» ч. 4 ст. 228.1, шесть эпизодов ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, девять эпизодов ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, одиннадцать эпизодов ч. 1 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, два эпизода ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, один эпизод п. «а» ч. 4 ст. 174.1, один эпизод ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации).

После установления преступника на территории Республики Таджикистан материалы дела с запросом об осуществлении его уголовного преследования Генеральной прокуратурой Российской Федерации в 2017 году были переданы в Генеральную прокуратуру Республики Таджикистан в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года.

По решению суда Хошимхон Боходиров осужден к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 4 года.

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