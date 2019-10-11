Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела встречу с представителями Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и ассоциаций французских производителей товаров, маркируемых наименованием места происхождения товара и географическим указанием.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, заместитель председателя Совета по вопросам интеллектуальной собственности при СФ Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела встречу с представителями Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и ассоциаций французских производителей товаров, маркируемых наименованием места происхождения товара (НМПТ) и географическим указанием (ГУ).

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Сенатор отметила, что сотрудничество ВОИС и России с каждым годом активно развивается и укрепляется. «В настоящее время мы работаем над законопроектом о применении со стороны Российской Федерации по отношению к ВОИС Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений, которая позволит наделить ВОИС и ее официальных представителей привилегиями, иммунитетами и льготами, предоставляемыми дипломатическим представителям. Уже 15 октября 2019 года законопроект может быть рассмотрен в первом чтении».

Встреча Лилии Гумеровой с представителями Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и ассоциаций французских производителей товаров, маркируемых НМПТ

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Лилия Гумерова

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Встреча Лилии Гумеровой с представителями Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и ассоциаций французских производителей товаров, маркируемых НМПТ

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Встреча Лилии Гумеровой с представителями Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и ассоциаций французских производителей товаров, маркируемых НМПТ

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Встреча Лилии Гумеровой с представителями Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и ассоциаций французских производителей товаров, маркируемых НМПТ

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Встреча Лилии Гумеровой с представителями Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и ассоциаций французских производителей товаров, маркируемых НМПТ

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Встреча Лилии Гумеровой с представителями Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и ассоциаций французских производителей товаров, маркируемых НМПТ

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Встреча Лилии Гумеровой с представителями Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и ассоциаций французских производителей товаров, маркируемых НМПТ

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Встреча Лилии Гумеровой с представителями Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и ассоциаций французских производителей товаров, маркируемых НМПТ

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Встреча Лилии Гумеровой с представителями Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и ассоциаций французских производителей товаров, маркируемых НМПТ

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Встреча Лилии Гумеровой с представителями Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и ассоциаций французских производителей товаров, маркируемых НМПТ

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Лилия Гумерова также добавила, что в Москве делегация из Французской Республики примет участие в агропромышленной выставке «Золотая осень», на площадке которой пройдет российско-французский семинар «Охрана и значение ГУ и НМПТ для товаров агропромышленной отрасли». «Коллеги из Франции всегда готовы поделиться накопленным опытом, который будет интерес и полезен для нашей страны», — сказала она.

Совет Федерации уделяет особое внимание интеллектуальной собственности

Сенатор подчеркнула, что Совет Федерации уделяет особое внимание интеллектуальной собственности. «Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга держит эту тему под постоянным контролем. В верхней палате создан и успешно действует Совет по вопросам интеллектуальной собственности».

Парламентарий сообщила, что на одном из заседаний Совета по вопросам интеллектуальной собственности Валентина Матвиенко дала поручение провести работу по выявлению традиционных товаров и их последующей регистрации в качестве наименования места происхождения товара (НМПТ). «Можно сказать, что нам удалось «заразить» регионы этой идеей. Мы ведем активную деятельность по популяризации и продвижению региональных брендов, которые оказывают значительное влияние на социально-экономическое развитие субъектов Федерации».

Лилия Гумерова рассказала, что в июле этого года был принят Федеральный закон о географических указаниях. «В процессе работы над документом мы активно взаимодействовали с ВОИС. Наши коллеги совершили поездки во Францию для изучения опыта и законодательства в области защиты брендов. Сегодня мы нацелены на то, чтобы держать на контроле реализацию федерального закона, а также подготовку необходимых нормативных правовых актов».

Глава Комитета СФ акцентировала вопрос о присоединении России к международным соглашениям Всемирной организации интеллектуальной собственности «В феврале прошлого года мы посещали штаб-квартиру ВОИС в Женеве, провели встречу с генеральным директором ВОИС Френсисом Гарри. Прежде всего, обсуждалось возможное участие России в Женевском акте Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях. В настоящее время сделаны серьезные шаги на пути к присоединению — принят закон о географических указаниях, который вступит в силу в следующем году. Мы видим большой потенциал и новые горизонты для расширения и укрепления взаимодействия ВОИС и Совета Федерации».

Заместитель руководителя Роспатента Любовь Кирий отметила, что сотрудничество России с Французской Республикой осуществляется по широкому спектру направлений, особое внимание уделяется культурной и экономической областям. «Французский опыт поддержки производителей, защиты продукции и контроля ее качества необходимо использовать и распространять во всех регионах нашей страны», — считает она.

Директор Лиссабонского реестра Сектора брендов ВОИС Александра Грациоли выразила намерение продолжать оказывать поддержку российской стороне в вопросах совершенствования законодательства в сфере продвижения региональных брендов. Она также рассказала об опыте французских товаропроизводителей в области охраны НМПТ и ГУ.

Подводя итоги дискуссии, Лилия Гумерова выразила уверенность, что дальнейшая совместная работа приведет к еще более тесному и плодотворному сотрудничеству России и Франции, Совета Федерации и Всемирной организации интеллектуальной собственности. Сенатор подчеркнула важность укрепления двусторонних связей российских и французских регионов.

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