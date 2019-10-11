И. Рукавишникова: Обманутым дольщикам со стажем можно помочь законодательно

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор сообщила о подготовке пакета поправок в действующее законодательство для дополнительной защиты прав дольщиков.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, председатель Ростовского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области провела третье заседание Комиссии АЮР по градостроительному и жилищному законодательству. В работе Комиссии приняли участие сопредседатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин и депутат Государственной Думы Александр Якубовский.

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Сенатор проинформировала, что 27 сентября прошел третий Единый день бесплатной юридической помощи гражданам-участникам долевого строительства, права которых нарушены. Юристы консультировали дольщиков в центрах бесплатной юридической помощи Ассоциации в 20 регионах РФ. Около ста участников долевого строительства получили правовые консультации, которые оказывали более 30 экспертов.

Далеко не все возможности правовой поддержки пострадавших участников долевого строительства использованы

«Общение с гражданами, анализ их конкретных жизненных ситуаций, а также мониторинг правового поля показывают, что далеко не все возможности правовой поддержки пострадавших участников долевого строительства использованы. Обманутым дольщикам со стажем можно помочь законодательно», — отметила Ирина Рукавишникова.

Она сообщила, что пакет соответствующих поправок в действующее законодательство специально созданной при Комиссии рабочей группой будет подготовлен до 11 ноября 2019 г.

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