К. Косачев: На 141-й Ассамблее МПС обсудят ряд масштабных российских инициатив

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принимает участие в работе Исполнительного комитета Межпарламентского союза (МПС) в Белграде.

Председатель Комитета СФ по международным делам, первый вице-президент Межпарламентского союза (МПС) Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принимает участие в заседаниях Исполнительного комитета в рамках 141- й Ассамблеи Межпарламентского союза. В мероприятиях, которые пройдут 11, 12 и 16 октября в Белграде, принимает участие руководство Межпарламентского союза.

Состоится первое обсуждение проекта Декларации МПС о парламентской дипломатии – документа, который разрабатывается по инициативе российской стороны

«К обсуждению запланировано несколько масштабных российских инициатив. В частности, состоится первое обсуждение проекта Декларации МПС о парламентской дипломатии – документа, который разрабатывается по инициативе российской стороны и подчеркивает такие фундаментальные принципы международного права, как невмешательство во внутренние дела суверенных государств и недопустимость применения санкций против парламентариев как представителей народа», — сказал Константин Косачев.

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«Кроме того, — продолжил сенатор, — будет обсуждаться возможность создания Рабочей группы по вопросам применения политических санкций, которая могла бы на постоянной основе осуществлять мониторинг ситуации с нарушением прав парламентариев и их избирателей на международных площадках и разрабатывать меры в случае одностороннего использования санкционного механизма против парламентов-членов МПС».

По итогам заседаний Исполнительного комитета будут подготовлены соответствующие рекомендации для Руководящего совета МПС, — проинформировал Константин Косачев.

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