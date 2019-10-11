Н. Журавлев принял участие в работе Форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2019

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рассказал участникам форума об актуальных законодательных инициативах.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области принял участие в работе Форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2019.

Сенатор выступил на секции, посвящённой правовому регулированию цифровизации экономики. Николай Журавлев рассказал участникам форума об актуальных законодательных инициативах.

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«Принятие законопроекта, регулирующего деятельность кредитных организаций по сбору биометрических персональных данных, позволит предоставлять потребителям большее количество финансовых услуг дистанционно. При этом важно обеспечить должное исполнение закона с учётом баланса интересов всех участников процесса», — отметил он.

Сенатор также рассказал о принятом законе, обеспечивающем функционирование системы быстрых платежей и напомнил о необходимости подключения к ней всех кредитных организаций. «Система быстрых платежей должна решить вопрос не только тарифов за переводы денежных средств, но и завышенных эквайринговых платежей и зарплатного рабства».

Николай Журавлев

Николай Журавлев предложил продолжить работу над законопроектом, сопровождающим внедрение платформы маркетплейс, установив взвешенные требования к банкам, в которых будет открываться специальный счет оператора электронной платформы на основе кредитного рейтинга.

Парламентарий поддержал скорейший переход на электронный архив. «Механизм замещающего сканирования позволит сократить издержки на хранение бумажных документов, сделать процесс документооборота более современным и менее трудозатратным».

Николай Журавлев также предложил ускорить рассмотрение законопроекта, предусматривающего возможность оперативной блокировки сайтов в сети интернет, распространяющих информацию о финансовых пирамидах, нелегальных кредиторах, направленных на фишинг, а также пресекать распространение информации, содержащей недостоверные сведения о финансовых организациях, их акционерах и руководстве, которые могут оказать существенное влияние на деловую репутацию или финансовую устойчивость.

Сенатор поддержал инициативу по развитию и внедрению цифрового профиля. «При его разработке необходимо сразу закрепить функционал управления согласиями, используя который человек сможет сам решить, какой компании разрешать обрабатывать и хранить информацию о себе. При этом важно обеспечить безопасность персональных данных и их своевременное обновление», — подчеркнул он.

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