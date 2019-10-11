Павел Колобков обсудил с президентом Международной федерации санного спорта Йозефом Фендтом проведение международных соревнований в России

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 11 октября, в Нижнем Новгороде на полях VIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков провёл встречу с президентом Международной федерацией санного спорта Йозефом Фендтом и президентом Федерации санного спорта России Натальей Гарт.

Йозеф Фендт поблагодарил Павла Колобкова за возможность стать участником Форума. «Международная федерация санного спорта долгое время успешно работает с российской стороной. Федерация санного спорта России – сильная и успешная организация. В следующем году мы проводим Чемпионат мира в Сочи, где очень хорошие условия для проведения соревнований. Там же в этом году прошёл финал Кубка мира по санному спорту, всё было организовано на высочайшем уровне», – отметил он.

«У нас очень хорошие отношения с руководителями международных спортивных федераций, и мы открыты для общения, – сказал глава Минспорта России. – В следующем году мы ожидаем, что на нашем Форуме будет больше зарубежных гостей, и я, конечно, Вас приглашаю».

«Мы с удовольствием в России проводим соревнования по санному спорту, – подчеркнул Павел Колобков. – Мы планируем реконструировать комплекс «Парамоново». Это – сложный объект, но на нём можно проводить разные виды соревнований. И мы заинтересованы его загрузить различными турнирами по санному спорту, бобслею и скелетону».

Йозеф Фендт сообщил, что был в спортивном комплексе «Парамоново» много раз. «Это хорошее место и там комфортные условия для проведения соревнований», – отметил он.

В ходе беседы стороны также обсудили организационные вопросы проведения Чемпионата мира по санному спорту 2020 года в Сочи.

В завершение встречи Йозеф Фендт ещё раз отметил, что рад был посетить Нижний Новгород и встретить многих своих коллег на Форуме «Россия – спортивная держава».

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

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