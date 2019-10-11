Павел Колобков подвёл итоги VIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»

Source: Russia Ministry of Sport

10 и 11 октября в Нижнем Новгороде прошёл VIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Его итоги подвёл Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков.

«Форум получился, – сказал глава Минспорта России. – Состав участников – хороший, все залы, где проходили сессии, круглые столы и панельные дискуссии, были заполнены, программа проработана. Количество желающих участвовать в Форуме значительно превысило наши ожидания, и теперь мы будем думать над расширением деловой программы Форума, увеличением выставочной зоны, чтобы следующий год был интереснее, лучше. И я благодарю всех, кто принимал участие в организации этого Форума».

Министр также отметил, что многие международные спортивные федерации хотят проводить соревнования в России. «На Форуме в Нижнем Новгороде представители международных федераций открыли для себя Нижегородскую область как спортивный регион. Рад, что руководство региона поддерживает развитие физической культуры и спорта – восстанавливается трамплинный комплекс, планируется реконструкция гребного канала, будут построены дворец водных видов спорта и ледовый дворец. В Нижнем Новгороде будет хороший спортивный кластер», – подчеркнул Павел Колобков.

Нижний Новгород впервые принял Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Ранее его принимали Казань (Республика Татарстан), Москва, Саранск (Республика Мордовия), Якутск (Республика Саха (Якутия)), Чебоксары (Чувашская Республика), Владимирская область и Ульяновск.

Участниками VIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» стали более двух тысяч человек.

Пресс-служба Минспорта России

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