Павел Колобков посетил первый в истории Чемпионат Европы по скейтбордингу в Нижнем Новгороде

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 11 октября, в Нижнем Новгороде Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным посетили первый в истории Чемпионат Европы по скейтбордингу, который является отборочным турниром к Играм XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония).

Первые континентальные соревнования по скейтбордингу вошли также в спортивную программу VIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

Павел Колобков и Глеб Никитин пообщались со спортсменами сборной России по скейтбордингу, а также провели встречу с президентом Всемирной федерации роллер спорта Сабатино Араку и президентом Федерации скейтбординга России Ильёй Вдовиным.

«Скейтбординг – массовый и молодёжный вид спорта, он появился на улицах и активно продолжает развиваться, он очень привлекает молодых людей, все места на трибуне, а здесь их около тысячи, заполнены, а многие смотрят прямую трансляцию на улице, – отметил Павел Колобков. – Очень рад, что Россия первой получила право провести Чемпионат Европы по скейтбордингу, который также является квалификационным к Олимпийским играм. У этого вида спорта – большое будущее».

«Мы давно приняли решение поддерживать скейтбординг как вид спорта, влияющий на модель поведения молодёжи, – сказал Глеб Никитин. – В этом году в регионе запущен проект по созданию шести скейт-парков, а скейт-парк, на котором проходит Чемпионат Европы, стал одним из первых крытых скейт-парков в нашей стране».

«Россия прекрасно понимает культуру скейтбординга, и соревнования здесь организованы на высоком уровне, – подчеркнул Сабатино Араку. – Этот вид спорта вызывает большой интерес у молодёжи, и мы даже думаем о создании Всемирной академии скейтбординга. И хотели бы, чтобы сначала она появилась в России».

Чемпионат Европы по скейтбордингу проходит с 9 по 12 октября в Нижнем Новгороде. Заявки на участие в нём подали более 150 спортсменов из 30 стран.

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

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